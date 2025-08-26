SATKOF ve Zambiya Arasında Tarihi Sağlık Turizmi İş Birliği

Güncelleme:
Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF), Zambiya ile sağlık turizmi, medikal yatırımlar ve akademik iş birliklerini kapsayan önemli bir protokole imza attı. Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesini vurgularken, iş insanlarını Zambiya'ya yatırım yapmaya davet etti.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF), Zambiya ile sağlık turizmi, medikal yatırımlar ve akademik iş birliklerini kapsayan tarihi bir iş birliğine imza attı.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. Dr. William Maipambe Sikazwe (Rtd.) ve beraberindeki heyet, SATKOF'un Ankara'daki genel merkezine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette SATKOF üyesi şirketler, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarına ilişkin sunumlar yaptı. Görüşmelerde özellikle Zambiya'da sağlık tesislerinin kurulması, sağlık turizminin geliştirilmesi, üniversiteler arası akademik programlar ve tıbbi cihaz-ilaç sektöründe teknoloji transferi gibi konular ön plana çıktı.

Büyükelçi Sikazwe, Türkiye'nin sağlık sektöründeki tecrübesinin Zambiya için örnek teşkil ettiğini belirterek, "Daha önce pek çok toplantı yapıldı ancak ilk kez projelerin gerçek yatırıma dönüşeceğini gösteren bir görüşmeye şahit oluyoruz. SATKOF heyetini en kısa zamanda Zambiya'da ağırlamak istiyoruz. Türk iş insanlarını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ise yaptığı değerlendirmede, söz konusu iş birliğinin sağlık diplomasisi açısından büyük önem taşıdığını kaydederek, "Zambiya ile kurulan bu dostane ilişkiler, yalnızca sağlık alanında değil; eğitim, teknoloji ve kültürel iş birliklerinde de yeni kapılar açacaktır. Üye şirketlerimizin sunduğu projeler, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ortaklık için sağlam bir temel oluşturuyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

