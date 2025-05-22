Sarıgöl Ovası'nda Çekirdeksiz Sultaniye Üzümleri için Yoğun Çalışmalar Başladı

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında salkımlar çiçek dönemini geride bıraktı. Bağlarda salkımlar uzamaya, taneler ise dolgunlaşmaya başladı.

Çiçeklenme döneminde bağlarda yaprak dahi alınmazken, bu dönemin tamamlanmasının ardından üzüm bağlarında bakım çalışmalarına hız verildi. Şu an itibarıyla salkımların uzunluğu 20-25 santimetreye ulaştı. Üzüm üreticileri, ilerleyen günlerde salkımların standart boyuta ulaşması için düzenleme yapılacağını, zayıf salkımların ise bağlardan alınacağını ifade etti.

"Salkım salkım mücadele"

Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Nuri Uyanık, ihracat hedefi doğrultusunda bağlarda yoğun bir mesaiye başladıklarını belirtti. Uyanık, "Üzümlerimizi ihracata hazırlamak için bundan sonra salkım salkım mücadele edeceğiz. Salkımların standart boyda olması için ilerleyen günlerde uçlarından kesim yapacağız. Mavi küf (balgam) hastalığına karşı önlem olarak budak seyreltmesi yapacağız. Zayıf salkımlar toplanacak. Tüm bu çalışmalarla üzümlerimizi ihracata hazır hale getireceğiz. Kısacası, salkım salkım mücadele şimdiden başladı." dedi. - MANİSA