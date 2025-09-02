Sardalya Zamanı: Eylül Sonuna Kadar Tüketilmesi Öneriliyor

Yaz aylarında yağlandığı için tam zamanı olan sardalyanın, eylül sonuna kadar tüketilmesi öneriliyor.

Balıkçılar 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek umutla denize açılırken, bu yıl özellikle hamsi ve istavrit gibi küçük balıklarda bolluk bekleniyor.

Bu ay ise yağlandığı ve lezzetlendiği için sardalya tüketilmesi tavsiye ediliyor. "Üzüm zamanı, sardalya zamanı" diyen balıkçılar, özellikle ızgarasının çok iyi olacağını belirtiyor.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, birçok balığın kış aylarında yağlandığını ancak sardalya ve uskumrunun bu dönemde yağlı olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllardır bilinir bu üzüm zamanı gelince sardalya yenir. Koruk zamanı da derler. Izgarası ve tuzlaması yapılır. Bu önemde yağlı ve çok lezzetli olur. Ekime kadar tüketilebilir. Asma yaprağına sarılarak tüketilir genellikle." dedi.

Balıkçı Serkan Saitogullari ise sardalya için tam mevsimi olduğunu vurgulayarak, "Üzüm zamanı yağlanır sonra kaçar gider. Eylül sonuna kadar tam zamanı. Çok yağlı ve lezzetli. Izgarası mangalı çok güzel olur. Bu dönemde bilenler yaprağa sarıp mangalda yaparlar." diye konuştu.

Asma yaprağında tadına doyum olmuyor

Bursa'nın Şehreküstü Meydanı yakınlarında küçük bir dükkanda balık pişirip satılan işletmede bu dönemde asma yaprağına sarılı sardalya çok tercih ediliyor.

Porsiyonu 250 liradan satılan yapraklı sardalya için balıklar önce şişe diziliyor. Altına ve üstüne asma yaprağı serilen balıklar mangala bırakılıyor.

Yaprakla kendi yağında pişen balıkların, hem kendi lezzeti hem de yapraktan gelen ekşilikle tadına doyum olmuyor. - BURSA