Sardalya Zamanı: Eylül Sonuna Kadar Tüketilmesi Öneriliyor

Sardalya Zamanı: Eylül Sonuna Kadar Tüketilmesi Öneriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz aylarında yağlanan sardalyanın, eylül sonuna kadar tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor. Balıkçılar, bu dönemde sardalyanın lezzetinin arttığını ve ızgarasının ideal olduğunu belirtiyorlar. Özellikle asma yaprağına sarılmış sardalyanın tercih edildiği Bursa'da, bu lezzeti denemek isteyenler için tam zamanı.

Yaz aylarında yağlandığı için tam zamanı olan sardalyanın, eylül sonuna kadar tüketilmesi öneriliyor.

Balıkçılar 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek umutla denize açılırken, bu yıl özellikle hamsi ve istavrit gibi küçük balıklarda bolluk bekleniyor.

Bu ay ise yağlandığı ve lezzetlendiği için sardalya tüketilmesi tavsiye ediliyor. "Üzüm zamanı, sardalya zamanı" diyen balıkçılar, özellikle ızgarasının çok iyi olacağını belirtiyor.

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, birçok balığın kış aylarında yağlandığını ancak sardalya ve uskumrunun bu dönemde yağlı olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllardır bilinir bu üzüm zamanı gelince sardalya yenir. Koruk zamanı da derler. Izgarası ve tuzlaması yapılır. Bu önemde yağlı ve çok lezzetli olur. Ekime kadar tüketilebilir. Asma yaprağına sarılarak tüketilir genellikle." dedi.

Balıkçı Serkan Saitogullari ise sardalya için tam mevsimi olduğunu vurgulayarak, "Üzüm zamanı yağlanır sonra kaçar gider. Eylül sonuna kadar tam zamanı. Çok yağlı ve lezzetli. Izgarası mangalı çok güzel olur. Bu dönemde bilenler yaprağa sarıp mangalda yaparlar." diye konuştu.

Asma yaprağında tadına doyum olmuyor

Bursa'nın Şehreküstü Meydanı yakınlarında küçük bir dükkanda balık pişirip satılan işletmede bu dönemde asma yaprağına sarılı sardalya çok tercih ediliyor.

Porsiyonu 250 liradan satılan yapraklı sardalya için balıklar önce şişe diziliyor. Altına ve üstüne asma yaprağı serilen balıklar mangala bırakılıyor.

Yaprakla kendi yağında pişen balıkların, hem kendi lezzeti hem de yapraktan gelen ekşilikle tadına doyum olmuyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Fahiş zam isyan ettirdi, Erdoğan hemen talimat verdi
3 milyon Uygur, Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

3 milyon Uygur Türkü mü geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.