Haberler

Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ilk gününde öğrenci ve vatandaşları ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, ilk gününde öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanına gelen öğrenciler roket, helikopter ve uçakları incelerken KAAN'ı da yakından gördü; organizasyon öğrencilere ilham verdi.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu ilk gününde yoğun ilgi görürken, festivale gelen vatandaşlar yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceledi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Güneydoğu, ilk gününde öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanına gelen öğrenciler, roket, helikopter ve uçakların yanı sıra çeşitli teknolojik ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

10'uncu sınıf öğrencisi Tuana Bayuk, TEKNOFEST'e ilk kez geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Buradaki her şey, herkes çok güzel. Burada kurulan çadırlar, askerler, her şey güzel. Çok mutluyum şu an burada olduğum için. Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini görünce gerçekten Türkiye ile gurur duydum. Gerçekten harika." ifadesini kullandı.

10'uncu sınıf öğrencisi Aslı Güzelakçakaya da festivale ilk kez geldiğini ve organizasyonu çok beğendiğini dile getirerek, "Her şeyiyle çok güzel bir yer. Ben de yüzümü askerlerimiz gibi boyadım. Onları görünce çok mutlu oldum. Tüm bunları yapan kişilerin eline sağlık, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrenci Sümeyye Ulu, TEKNOFEST'in kendisine ilham verdiğini belirterek, "İlk defa geliyorum ve burası çok güzel, çok heyecan verici. Burası bir Türk genci olarak bana çok ilham verdi. Askerlerin, uçakların gösterimi hepsi çok iyiydi. Komandoları izleyince çok heyecanlandım." diye konuştu.

Öğrenci Emira Yörük de ilk kez geldiği festivali "çok gurur verici" olarak nitelendirerek, tüm vatandaşların TEKNOFEST'i ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Öğrenciler KAAN'ı yakından gördü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Yakupkalfa İlkokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan Reyhan Tokgöz, öğrencileriyle birlikte TEKNOFEST'e ilk kez geldiğini belirtti.

Tokgöz, festival alanında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini gördüklerini ifade ederek, "Öğrencilerim özellikle KAAN'ı merak etti. Yol boyunca 'Öğretmenim, görecek miyiz onları?' diye sordular. Gördüler, fotoğraflarını çektik. Bugün çok heyecanlıyız. Vatandaşlarımızın buraya kesinlikle gelip görmeleri gerekiyor." dedi.

9 yaşındaki Ceren Ali de TEKNOFEST'e ilk kez geldiğini ve roketlerle uçakları görünce çok heyecanlandığını söyledi.

10 yaşındaki Yusuf Demir ise festival alanında helikopterleri ve uçakları gördüğünü belirterek, ileride uzman asker olmak istediğini ifade etti.

TEKNOFEST, öğrencilerin gelecek hayallerine de ilham oldu

Siverek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Selim Baran Övet, daha önce Adana'daki TEKNOFEST'e gittiğini, Şanlıurfa'daki festivalde helikopterleri ve yerli uçakları gördüğünü söyledi.

Aynı okulda eğitim gören 11 yaşındaki Ensar Övet ise "Buradaki teknolojik ürünlere merakla baktım. Ben ileride pilot olmak istiyorum. Tam da yerine geldim ve ondan dolayı etkilendim. TEKNOFEST bende bir ilham yarattı. Ben de çok güzel icaatlar falan yapmaya çalışıyorum. İleriki zamanlarda buraya gelip icatlarımı sunmak istiyorum." diye konuştu.

TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji, havacılık ve savunma sanayisi alanındaki ürün ve projeleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı

5 gollü şahane maçı unutturan görüntü! Tüm stat ayağa kalktı
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor

Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor!
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji kodu vererek uyardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem
Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi! ABD askerleri çekiliyor

ABD resmen düğmeye bastı! Komşuda yıllar sonra bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe 'Türk Haaland'ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında

Operasyon başlıyor! Fenerbahçe "Türk Haaland" için harekete geçti

Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman son yolculuğuna böyle uğurlandı

Ağlatan görüntü! Son yolculuğuna böyle uğurlandı
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı

T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı

Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Katılımevim ve Birevim'in satışında yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi! İki şirket için kritik başvuru