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Şanlıurfa'da fıstık aşılama dönemi başladı

Şanlıurfa'da fıstık aşılama dönemi başladı
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Türkiye'nin en fazla fıstık ağacına sahip ili Şanlıurfa'da, Siirt anacına Antep fıstığı aşısı yapılarak verim ve kalite artırılmaya çalışılıyor.

Türkiye'de en çok fıstık ağacına sahip olan Şanlıurfa'da Siirt anacına Antep fıstığı aşısı yapılıyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kangallı Mahallesinde, kentin önemli değerleri arasında yer alan Urfa keten köyneği ile Antep fıstığı bahçelerinde aşılama çalışmaları başladı. Haziran ayında gerçekleştirilen aşı uygulamalarıyla yabani çöğürlerin yüksek verimli Antep fıstığı ağaçlarına dönüştürülmesi hedefleniyor. Üretici Hanifi Akcan, aşılama öncesinde ağaçların budanarak gereksiz dallardan temizlendiğini, ardından uygun cephe seçilerek aşı gözünün anaç üzerine yerleştirildiğini ve aşı bağıyla sarıldığını söyledi.

Uygun zaman önemli

Haziran ayının Antep fıstığında göz aşıları için en uygun dönemlerden biri olduğunu ifade eden Akcan, başarılı sonuçlar alınabilmesi için doğru aşı kaleminin seçilmesi, uygun yöne uygulanması ve aşı sonrası bakımın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Anaç Siirt, aşı Antep

Siirt anacı üzerine Antep fıstığı aşısı yapan Akcan, doğru teknik ve kaliteli aşı kaleminin başarı açısından büyük önem taşıdığını belirterek," Kendimizi gördük görmeyeli fıstığın içerisinde yaşıyoruz. Budama işi, aşı işi yapıyoruz. Aşılama Haziran ayında başlıyor, ay sonuna kadar da devam ediyor. Hava şartlarına göre değişir, havalar ısınınca aşı vurulmaz. Dört yaşından sonra aşı yapılır. En önemlisi de fıstık tutan ağaçlardan aşı koparırsın, fıstık tutmayan ağaçtan koparamazsın "dedi.

Siirt anacına Antep fıstığı aşısı yaptıklarını söyleyen Akcan, " Ağacın Siirt olması lazım. Biz burada sadece Antep fıstığı aşısı kullanıyoruz. En iyisi odur. Biz burada başka aşı kullanmıyoruz " diye konuştu.

Bölgede üreticiler, sürdürülen aşılama çalışmalarıyla hem verimi artırmayı hem de Antepfıstığı üretiminde kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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