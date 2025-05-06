Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Şanlıurfa'da Kaçak Trafo Operasyonu: Dicle Elektrik 2 Trafo Tespit Etti

Şanlıurfa'da Kaçak Trafo Operasyonu: Dicle Elektrik 2 Trafo Tespit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarla ortasında traktör römorkuna yüklenmiş vaziyette 2 kaçak trafo tespit etti. Bu trafoların tarımsal sulamada kullanıldığı ve 200 konutun enerji ihtiyacını karşılayabileceği belirlendi. Dicle Elektrik, kayıp kaçak oranını düşürmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da tarla ortasında traktör römorkuna yüklenmiş vaziyette 2 adet kaçak trafo tespit etti. Toplam 500 KVA gücündeki trafoların, çevredeki 4 kuyudan su çekmek amacıyla tarımsal sulamada kullanıldığı ve en az 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirlendi. Şehir merkezlerindeki kayıp kaçak oranının Türkiye ortalaması olan yüzde 14,5 seviyesine kadar düşürdüğünü açıklayan şirket, Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçeleri gibi bazı bölgelerinde bu oranın yüzde 96 seviyelerinde olduğunu duyurdu.

Kayıpsız kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da dron destekli kontroller sırasında benzerine az rastlanır bir kaçak trafo yöntemiyle karşılaştı. Şirketin saha ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde 400 dönümlük buğday tarlasının sulanması amacıyla mobil hale getirilmiş 2 kaçak trafo tespit etti. Traktör römorkuna yüklenen trafoların, bulunduğu alandaki 4 kuyudan su çekmek için kullanıldığı ve orta gerilim hattına kanca atılarak kaçak şekilde enerji temin ettiği belirlendi. Şirket yetkilileri, her biri 250 KVA gücündeki trafoların toplamda 200 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu açıkladı. Dicle Elektrik, savcılığa videolu ve belgeli suç duyurusunda bulunarak kaçak trafoların yasal süreç kapsamında mülkiyetine geçirilmesini talep etti.

Kayıp kaçak oranlarını, bilinçsiz tarımsal sulama artırıyor

2013 yılında başlayan özelleşme sürecinden bu yana şebekesini güçlendirmek adına altı ilde 62 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu sayede kayıp kaçak oranını yüzde 76 seviyelerinden yüzde 37'ye kadar düşürmeyi başardı. Şehir merkezlerindeki 3K (kayıpsız-kesintisiz-kaliteli) olarak adlandırılan bölgelerde bu oran yüzde 14,5 seviyesine inerek Türkiye ortalamasına kadar çekilmiş durumda. Fakat tarımsal sulama amacıyla kullanılan kaçak trafolar ile kaçak şebeke bağlantıları, bu kazanımı gölgeliyor. Özellikle Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir ve Siverek ilçesinde yer alan bazı bölgelerde kayıp-kaçak oranı yüzde 96 seviyelerine ulaşmış durumda. Diğer yandan Dicle Elektrik, sadece 2025'in ilk dört ayında, binden fazla kaçak trafo tespit ettiğini açıklamıştı.

Şanlıurfa yatırımları yaklaşık 16 milyar TL'yi bulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK regülasyonları çerçevesinde yürütülen özelleşme sürecinde bugüne kadar 14 milyar TL'nin üzerinde yatırımın yapıldığı Şanlıurfa'da, bu yıl itibarıyla toplam yatırım tutarının 15.8 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Zulüm altındaki Gazze'den insanlık adına utanç verici görüntüler

İnsanlık adına utanç görüntüleri
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

Balkondan atlayarak canını kurtarmıştı! Saldırganın kızı CHP'yi aradı
Jose Mourinho Fenerbahçe'den gidiyor! İşte yerine gelebilecek iki aday

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi bitiyor! İşte yerine gelecek adaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.