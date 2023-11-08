SANKON, Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Zambiya Cumhuriyeti tarafından uluslarası garantilerin verilmesi durumunda şirketlerimizin yatırım yapmaya hazır olduğunu bildiriyorum. Zambiya'nın, Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olmasını istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Heyet, Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. Dr. Wıllıam M. Sıkazwe tarafından kabul edildi. Ziyarette konuşan Cevahiroğlu, "Öncelikle bu güzel organizasyon ve nazik davetleri nedeniyle Büyükelçi Lt. Gen. Dr. Wıllıam M. Sıkazwe ve diplomatlarına çok teşekkür ediyorum. Daha önceden yapmış olduğumuz ziyaretin devamı olan bu ziyaretimizde Zambiya Cumhuriyeti tarafından uluslarası garantilerin verilmesi durumunda şirketlerimizin yatırım yapmaya hazır olduğunu bildiriyorum. Zambiya'nın, Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olmasını istiyoruz" dedi.

Yatırım modelleri ve finans kaynakları hakkında da bilgilendirme yapan Ferudun Cevahiroğlu, "Zambiya bizim için çok önemli bir ülkedir. Yatırımları sağlayacağımız finanslarla yapabiliriz. SANKON kuruluşu 15 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanma faaliyetlerini tamamlamıştır. SANKON bir taraftan da uluslarası arenada küresel partnerler edinmiş, bu partnerleriyle iş birlikleri yaparak, önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. SANKON kuruluşu olarak, Türkiye ile Zambiya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmaya hazırız. Bundan sonraki süreçte de Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile var olan işbirliğimizi geliştirmeye ve daha da güçlendirmeye hazırız" diye konuştu.

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. William Maipambe Sikazwe ise iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine değinerek, Türk şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya davet etti. Lt. Gen. William Maipambe Sikazwe, "Zambiya, su kaynakları yönünden şanslı bir ülkedir. Bakır, elmas gibi maden kaynakları yönünden de zengindir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'de yapılan yatırım modellerini örnek alıyoruz. Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin tecrübesinden yararlanmak bizim için çok önemlidir. Türk şirketlerini Zambiya'da yatırım yapmaya davet ediyorum. Zambiya, güvenli ve huzurlu bir ülkedir. Zambiya'da ki koşullar Türk şirketleri için yatırım yapmaya oldukça müsaittir. Diplomatlarımız yatırımlarla ve ticaretle ilgili bundan sonraki süreçte SANKON'un ilgili komisyonları ile yakın çalışma içerisinde bulunacaktır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, SANKON kuruluşu ile güçlü olan işbirliğimiz bundan sonraki süreçte de kararlılıkla artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

Toplantının son bölümünde SANKON'a üye şirketlerin yetkili temsilcileri kendilerini tanıtarak, faaliyet alanları ve yatırım modelleri hakkında Büyükelçi Lt. Gen. William Maipambe Sikazwe'yi bilgilendirdiler. - İSTANBUL