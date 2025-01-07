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SANKON Üyeleri Yeni Başkanlarını Seçti

SANKON Üyeleri Yeni Başkanlarını Seçti
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyelerine bağlı federasyonlar, Ankara'da yapılan genel kurullarda yeni başkanlarını seçti. Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler, Ankara Sanayi ve Teknoloji, ve Tarım ve Gıda Federasyonları'nın başkanlıklarına yeni isimler atandı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyelerine bağlı üç federasyonun 1. Olağan Genel Kurulları, Ankara'da yapılan geniş katılımlı toplantılarla tamamlandı. Genel Kurulda, her üç federasyonun başkanlıklarına da yeni isimler seçildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON)'a üye Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu ve Tarım ve Gıda Federasyonu Başkanlığı'na yapılan kongrelerle yeni isimler atandı.

Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu Başkanlığı'na Ahmet Gözlükaya seçildi

Tarım Orman Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu'nun 1. Olağan Genel Kurulu'nda, 600 delegenin oylarının tamamını alarak başkanlığa seçilen Ahmet Gözlükaya, Türkiye'de tarım, orman ve tıbbi aromatik bitkiler sektörünü geliştirmek amacıyla önemli projelere imza atacaklarını söyledi. Gözlükaya, şunları söyledi:

"Orman rejiminin hüküm sürdüğü tüm sahalardaki, kendiliğinden yetişmiş olan tüm tıbbi aromatik bitkilerin, değerlendirilmesi ve katma değerli bir ürüne dönüştürülerek öncelikle orman köylülerimizin kalkınma ve gelişmesiyle köy hudutlarında bu ürünlerin katma değeriyle taçlandırılması düşünülmektedir. Tıbbi aromatik bitkilerin topla, kes, kurut amacı ilkesinden ayrılıp, topla işle şekli ile katma değerli ürünü ortaya koyarak pazarlanması, ihracatının yapılması ilk hedeflerimizin arasında olacaktır. Orman köylerine geri dönüşün sağlanması ve istihdamın artırılması ile tıbbi aromatik bitkilerin sahalarında imar ihya ve istihsalinin önemine ağırlık verileceği, dünya tıbbı için, dünya gıdası ve mutfak baharatı için, dünya insanlığına sağlıklı, bakımlı, kozmetik ürünleri imaline yönelerek çok değişik ve yeniliklerle hizmet vereceğimizi düşünüyoruz."

Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu Başkanlığı'na Merve Can Çermeli seçildi

Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu'nun Olağanüstü Genel Kurulu'nda da 600 delegenin oylarıyla başkanlığa seçilen Merve Can Çermeli, sanayi ve teknoloji sektörlerinde dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Çermeli, "Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu yönetim kurulu olarak, SANKON Genel Merkezine ve Genel Başkanımız İş İnsanı Ferudun Cevahiroğlu'na bağlılığımızı bildiriyoruz" dedi.

Merve Can Çermeli, federasyon olarak Sanayi ve Teknoloji sektörünü geliştirmek amacıyla yönetim kurulu ve ekibi ile birlikte çalışmalar yapacaklarını da ifade ederek "Sanayinin Dijital Dönüşümüne dikkat çekeceğiz. Bu dönüşümün üretim süreçlerini hızlandıracağına ve imalat sanayinin rekabet gücünü arttıracağına bu bağlamda sektöre yönelik destek sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Gıda Federasyonu Başkanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman Seçildi

Tarım ve Gıda Federasyonu'nda ise 1. Olağan Genel Kurulda 600 delege oyunun tamamını alarak başkanlığa seçilen Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman ise tarımda eyleme dayalı projelerin önemine değindi. Karaman, değişen iklim şartları, artan gıda talebi gibi dinamik faktörlerin tarım sektörünü daha da önemli hale getirdiğini belirterek, "Değişen iklim ve çevre şartları, artan gıda talebi, küresel dengelerdeki bozulmalar ve daha pek çok faktör tarımı olağanüstü dinamik bir sektör haline getirmektedir. Üretici örgüt yapısı mutlaka rehabilite edilerek etkin hale getirilmeli, kazan-kazan ilkesi söylemden eyleme geçirilmeli, kırsal alanlarda çiftçilerimizin sosyo-ekonomik zorlukları ivedilikle giderilmeli, doğrudan devlet destekleri planlı, sorun çözücü ve gerçekçi olmalı, bu destekler sadece ekonomik odaklı değil, aynı zamanda üreticilerin hakkını koruyan, fırsatçılara imkan tanımayan, üretim planlamasını yöneten sosyal devlet ilkesine uygun etkin çözümler de içermelidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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