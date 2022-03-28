Sancaktepe Belediye Başkanı, tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek istedi! Halk Ekmek paylaşımı tepki topladı - Haberler

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Sancaktepe Belediye Başkanı, tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek istedi! Halk Ekmek paylaşımı tepki topladı

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dönemde yükselen enflasyon nedeniyle birçok ürüne zam gelirken ekmek de bu artışlardan nasibini aldı. Böylece fırınlardan daha ucuza ekmek satan İBB'nin Halk Ekmek büfelerine vatandaşlar akın etti. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise ilçedeki tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek isterken yaptığı "Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu." paylaşımıyla tepki topladı.

Enflasyon nedeniyle vatandaşlar daha hesaplı gıdalara yönelirken bu ürünlerden biri de ekmek oldu. Bu çerçevede vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha uygun fiyatlı olan Halk Ekmek'ine yöneldi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek isterken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti.

"BU GÖRDÜĞÜNÜZ HALK EKMEK KUYRUĞU DEĞİL"

Şeyma Döğücü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gördüğünüz Halk Ekmek kuyruğu değil; Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu. Kültür dolu, sanat dolu bir pazar dilerim" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı, tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek istedi! Halk Ekmek paylaşımı tepki topladı

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukla tiyatro kuyruğu karşılaştırması yapan Başkan Döğücü eleştirildi. İşte sosyal medyada Başkan Döğücü'nün paylaşımının altına yazılan bazı eleştiriler;

Sancaktepe Belediye Başkanı, tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek istedi! Halk Ekmek paylaşımı tepki topladı

Sancaktepe Belediye Başkanı, tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek istedi! Halk Ekmek paylaşımı tepki topladı

Sancaktepe Belediye Başkanı, tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek istedi! Halk Ekmek paylaşımı tepki topladı

Sancaktepe Belediye Başkanı, tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek istedi! Halk Ekmek paylaşımı tepki topladı

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Sancaktepe Belediye, Şeyma Döğücü, Ekonomi, Haberler

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