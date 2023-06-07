Sanayici Ramazan Şimşek: Yeni kabine iş camiasına umut oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk alüminyum fabrikasını açarak bölgeye önemli istihdam sağlayan sanayici Ramazan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı yeni bakanlar kurulu kabinesinin iş camiasına umut olduğunu söyledi.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren sanayici Ramazan Şimşek, öncelikle kabinede iş dünyası ile ilintili olan Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına, geçmişte yapmış oldukları çalışmalar ile rüştünü ispat etmiş isimlerin getirilmesinin karamsar havayı dağıttığını kaydetti. Şimşek, "Ayrıca bölgemizde doğup büyümüş, bu coğrafyanın yapısını, dokusunu bilen, bizlerin de yakından tanıdığı Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in kabinede önemli mevkilerde görev alması iş camiamızda ayrı bir heyecana neden olmuştur. İş camiasına bir umut ışığı olan yeni kabinenin önceliği ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ülke olarak son yıllarda gerek pandemi gerek deprem sürecinde can kayıplarının yanı sıra ekonomik zorluklar da yaşadık. Bu vesileyle pandemi ve deprem süreçlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah o günleri bir daha göstermesin inşallah. Yaşanan ekonomik kayıplardan hareketle refah seviyesini yükseltecek adımların acil atılmasını bekliyoruz" dedi.

"Öncelikli çözüm finansa erişimde kolaylık olmalı"

Bölgedeki iş camiasına güven veren yeni kabinenin, firmaların en öncelikli sorunu olan finansa erişimde kolaylıklar getirecek düzenlemeyi bir an evvel hayata geçirmesi gerektiğine inandığını belirten Şimşek, "Finansa erişime kolaylık iş camiasını ve bölgeyi rahatlatır. Bankalardaki kredi ve limit sorununun ortadan kaldırılması hem iş insanlarımızı rahatlatacak hem de yeni yatırımlara, kapasitelerin genişletilmesine ve de istihdama katkı sağlayacaktır. İş dünyası olarak, açıklanan yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat sayesinde, nitelikli büyüme ve refah artışı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inancım tamdır. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması, katma değerli ihracat payının daha yukarıya taşınması yolunda atılacak tüm çalışmalarda kararlılıkla yanlarında olacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR