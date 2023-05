Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Esenyurt'ta konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'nin yeni yüzyıla açılan kapılarını 28 Mayıs'ta hep beraber açacağız. İnşallah yeni bir muhalefet anlayışı da bu ülkeye gelecek. Öyle 11 seçim kaybedip partisinin başında duran genel başkanlar bu ülkede olmayacak." dedi.

Varank, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nın organizasyonuyla ilçedeki meydanda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta Türkiye yüzyılını inşa edecek liderin seçiminin gerçekleşeceğini belirten Varank, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı olarak zafer kazanacağını ifade etti.

Meydana Togg ile geldiğini söyleyen Varank, "Biz Togg'u ilk ilan ettiğimiz andan itibaren hatırlayın birileri ne dedi? Biz, 'Türkiye'nin otomobilini yapacağız' dediğimizde birileri, 'Yapamazsınız.' dedi. Biz araçları tanıttık. Dediler ki, 'Hani bunun fabrikası nerede?' Fabrikanın temelini attık. Dediler ki, 'Bu fabrika bitmez.' Fabrikayı bitirdik. Dediler ki 'Bunun içerisinde üretim bantları yok.' Araçları yollara çıkardık. Bu sefer ne dediler? 'Bu araçlar İtalya'dan geliyor.' dediler. Karşımızda o kadar cahil bir muhalefet var ki, Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar. Ama Gemlik Bursa'da, Türkiye'de." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca birçok zorlukla uğraştığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"O hangi hizmeti yapmak istediyse, hangi yatırımı gerçekleştirmek istediyse, hangi hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak istediyse onun karşısına dikildiler. 'Yaptırmayız, yapamazsınız, biz buna karşıyız.' dediler. Ama o durdu mu? Durmadı. Bu muhalefeti dinledi mi? Dinlemedi. Çünkü onun bir sevdası var. Onun sevdası bizim milletimizle. Bu millet her şeyin en iyisine layık, diyerek yoluna devam etti. Biz bu cahil muhalefeti dinleseydik, Türkiye'nin otomobilini yapabilir miydik? Yapamazdık."

Muhalefetin aklına uymuş olsalardı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yatırımı ve Karadeniz'deki en büyük doğal gaz keşfinin olmayacağına dikkati çeken Varank, "İş bilenin, kılıç kuşananın. Onun için sizlerden 28 Mayıs'ta son kez güçlü bir destek istiyoruz. Milletin adamına, doğru adama son bir destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yeni yüzyıla açılan kapılarını 28 Mayıs'ta hep beraber açacağız"

Mustafa Varank, seçim döneminde sürekli yalan konuşan, seçim gecesi Türkiye'yi aldatmaya çalışan, en fazla da kendi taraftarlarını aldatmaya, kandırmaya, umut tacirliği yapmaya çalışan belediye başkanları olduğunu söyledi.

Varank, "Ekranlara çıkan belediye başkanlarını gördünüz. 'Biz kazanıyoruz, 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak' diye yalan söylediler. Vatandaşı kandırdılar. Günün sonunda yalan söyledikleri ortaya çıktı. Peki Meclis'te ne oldu? Boylarının ölçüsünü aldılar mı? Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle sandıktan birinci olarak çıktı mı? Şimdi bunlar, vaatlerini nasıl yerine getirecek? Meclis çoğunluğu olmayan bir yönetim o vaatleri yerine getirebilir mi? Getiremez." diye konuştu.

Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne samimiyetle oy veren vatandaşlar için çok üzüldüğünü ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"28 Mayıs'ta onların kabusunu da biz bitireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmeyecekler. Neden biliyor musunuz? Öyle bir yeneceğiz ki Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğüne gidecek. Değerli kardeşlerim, biz muhalefetten rahatsız değiliz. Karşımızda bir muhalefet olsun, bizi eleştirsin, yanlışımız varsa bize söylesin, eksiğimiz varsa bize hatırlatsın isteriz. Ama bunların muhalefet anlayışı bu mu? Biz ak diyoruz, onlar kara diyor. Biz büyük diyoruz, onlar küçük diyor. Biz doğru diyoruz, onlar yanlış diyor. Arkalarına da Cumhuriyet Halk Partilileri katmışlar. Her seçimde kandırıyorlar. Ama onların bu ızdırabını da inşallah biz bitireceğiz. Türkiye'nin yeni yüzyıla açılan kapılarını 28 Mayıs'ta hep beraber açacağız. İnşallah yeni bir muhalefet anlayışı da bu ülkeye gelecek. Öyle 11 seçim kaybedip partisinin başında duran genel başkanlar bu ülkede olmayacak."

"Mutlaka sandığa gideceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 2. tur seçimleri öncesi rehavet uyarısında bulunarak, "'Biz ilk turda zaten 2,5 milyon fark attık. Onun için sandığa gitmesem olur' demeyeceğiz. Mutlaka sandığa gideceğiz. Arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuz, akrabalarımızı sandığa götüreceğiz." dedi.

Siyaseti millete hizmet etmek için yaptıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bizim için her bir vatandaşımız değerli, her bir vatandaşımız kıymetli. Her bir ilçemiz, her bir şehrimiz bizim için kıymetli. Biz birilerinin gözünü boyamak için siyaset yapmıyoruz. Birilerini kandırmak için, tiyatro oynamak için siyaset yapmıyoruz. Ama gördünüz, depremzede vatandaşlarımız için neler dediklerini duydunuz değil mi? Depremzede kardeşlerimize nasıl hakaretler ettiklerini gördünüz değil mi? Bırakın bunlar siyasetçi olmayı, insan olamaz, insan. Maalesef, bu insan müsveddeleri de bizim aramızda yaşamaya devam ediyorlar. Ama sadece bireysel tepkiler olsa yine bunu anlarız. Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi'nin seçimden sonra ne yaptığını biliyorsunuz. 'Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorsunuz.' diyerek depremzede kardeşlerimizi otellerden attılar. Ayıptır ya. Böyle bir iş yapılabilir mi? Bugün onların başına gelen belki yarın bizim başımıza gelecek. Dayanışma bu mu demek? Kardeşlik bu mu demek? Ama demek ki insanlıktan nasiplerini almamışlar. Ama biz onlara insanlığı da Allah'ın izniyle öğreteceğiz."

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023