Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'İş dünyamızın taleplerini ortak akılla çözeceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bursa'nın bulunduğu konumdan çok daha ileri gitme potansiyeline sahip bir kent olduğunu belirten Mustafa Varank, "Bakanlık olarak Bursa'yı güçlü bir şekilde destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda meclis ve komite üyeleriyle bir araya geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı toplantıda ilk olarak sözü BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay aldı. Oda'nın faaliyetleri ve iş dünyasının gündemine ilişkin değerlendirmede bulunan İbrahim Burkay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Afet bölgesinde 4 bin kişiye yuva olacak bin konteynerin yer alacağı geçici hayat merkezi kurduklarını belirten Başkan Burkay, "TOBB öncülüğünde başlatılan kalıcı konut kampanyasını da tüm imkanlarımız ve kaynaklarımızla destekliyoruz. Bu çerçevede 'El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği' kampanyasıyla depremzedelerimiz için kalıcı konut projesinin startını verdik. İş dünyamız, gönül seferberliği olarak tanımladığımız bu anlamlı kampanyaya ister bir blok, ister bir daire bedeli ile katılabiliyor. Üyelerimiz imkanları ölçüsünde bir oda veya bir metrekarelik inşaat bedeli bağışıyla da destekte bulunabiliyor" şeklinde konuştu.

Başkan İbrahim Burkay, ülke olarak son yıllarda başta pandemi, küresel kriz, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler ve sınırların hemen ötesinde gelişen savaşlar yüzünden büyük zorluklarla mücadele ettiklerini söyledi. Buna mukabil 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' hamlesiyle tarihi kazanımlar elde etmeyi başardıklarını ifade eden İbrahim Burkay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın yerlileştirme ve millileştirme hamlesi, başkalarının ürettiği teknolojiyi tedarik eden değil, kendi yüksek milli teknolojisini geliştiren bir Türkiye idealini ortaya çıkardı. Ülkemizin hayallerini süsleyen ve Bursa'mızda gerçeğe dönüşen yerli ve milli otomobilimiz TOGG ve enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Gemlik'te kurulan SİRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampusu de hücre üretme ve yetkinliği ile sektörlerimizin dönüşümünde stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay, BTSO olarak Bursa'da 10 yıl önce başlattıkları dönüşüm hamlesiyle kentin küresel değer zinciri içinde her durumda ve her senaryoda pozisyonunu güçlendiren projelere imza attıklarını söyledi. İbrahim Burkay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirdikleri TEKNOSAB, BUTEKOM, Bursa Model Fabrika ve GUHEM gibi projelerin kent ve ülke ekonomisine büyük değer kattığını ifade ederek, "Oda olarak katma değerli üretimi ve ihracatı, teknolojik dönüşümü ve nitelikli istihdamı geliştiren, kentin değerlerini büyüten makro düzeyde 60'tan fazla proje geliştirdik. Ortak akılla hayata geçirdiğimiz tüm bu projeler, Bursa'mızı ve bölgemizi çok daha rekabetçi bir kimliğe kavuşturdu" dedi.

Başkan Burkay, sanayideki dönüşümünü büyük ölçüde tamamlayan, tarihi projelerle milli teknoloji hamlesinin en önemli aktörleri arasında bulunan Bursa'nın son yıllarda hizmete açılan dev ulaşım projeleri sayesinde de küresel ticaret ağında artık çok daha güçlü bir çekim merkezi potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Tüm bunlara mukabil Bursa'nın son 4-5 yıldan bu yana 25 milyar dolarlık dış ticaret hacmini aşmakta zorlanan bir kent olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, bunun temel nedeninin planlı sanayi alanlarının yetersizliği olduğunun altını çizdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şunları kaydetti:

"Rekabet içinde olduğumuz şehirler aldıkları sanayi yatırımlarıyla Bursa'yı 2022 yılında ihracat sıralamasında üçüncülüğe hatta bazı aylarda dördüncülüğe kadar çekti. Bugün gereken adımları atmazsak Bursa, birçok şehrin yaşadığı sorunlarla baş başa kalacak ve gelecek 10-15 yıl içinde ihracatta belki ilk 10 sıraya bile girmeyi başarı sayacaktır. Bu da her birimize, bu şehre ve gelecek nesillere karşı tarihi bir sorumluluk yüklemektedir. Orta ihracat tuzağı olarak tanımladığımız bu kronik sorundan kurtulmanın yolu ise mekansal planlamadır. Organize Sanayi Bölgeleri, Organize Ticaret Bölgeleri, lojistik merkezleri ve serbest ticaret bölgeleriyle daha yaşanılabilir bir şehir, rekabetçi kimliğini geliştiren ve fırsatlara odaklanan firmalarımızla çok daha güçlü bir Bursa hedefliyoruz."

Bursa'da BEBKA'nın hazırladığı rapora göre kent içinde kalan sanayi sicil belgesine sahip 8 binden fazla üretim tesisi bulunduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, söz konusu firmaları KOBİ OSB mantığıyla planlı sanayi alanlarına taşımak istediklerini söyledi. 4 bini aşkın firmanın mevcut üretim alanından çıkmayı taahhüt ettiğini dile getiren Başkan Burkay, "KOBİ OSB Projesi ile deprem riskinin en yüksek olduğu kentlerden biri olan Bursa'da işletmelerimizin planlı, modern ve güvenli alanlara taşınmasını sağlayacak. Bu firmalarımızın taşınmasıyla şehir içinde kentsel dönüşümün sağlıklı işlemesine imkan oluşturacak en az 15 milyon metrekarelik alan ortaya çıkacak. Gerek konutlarımız gerekse de imalat sanayimizin ve ticaret alanlarımızın nitelikli dönüşümü için bu alanları da değerlendirme fırsatına kavuşacağız. Planlı sanayi alanlarına geçen firmalarımız ayrıca ölçek ekonomisine uygun ve kapasite artışlarına imkan sunan bir yapıda faaliyet gösterecek. Bu da işletmelerimizin kent ve ülke ekonomimiz için daha fazla değer üretmesini sağlayacak" diye konuştu.

Bursa'da başta karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşımacılık ağlarıyla entegre, depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulduğu lojistik merkezlerin kurulmasını hedeflediklerini belirten İbrahim Burkay, "Bu merkezlerimizle, işletmelerimizin operasyonel ihtiyaçlarına çözüm üretirken, Bursa'mızın olağanüstü şartlar karşısında hızlı refleks verme kabiliyetini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede firmalarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, geri dönüşüm alanları, ileri arıtma ve atık bertaraf tesisleri ile yeşil sanayi alanlarının bulunduğu modern yapıda lojistik merkezlerin kurulması için talep toplama sürecini de başlattık" dedi.

Bursa iş dünyası temsilcilerine seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık dönemi boyunca iş dünyası ile sık sık bir araya geldiklerini ve istişareye ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Bursa'nın şu anda bulunduğu konumdan çok daha ileri gitme potansiyeline sahip bir kent olduğunu ifade eden Varank, "Ekonomik ve ticari açıdan Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Bursa'nın bölge ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları var. Milli ve yerli otomobilimiz TOGG burada. TOGG'un bu şehre kazandıklarını en iyi iş dünyamız bilir. Biz TOGG ile büyük bir değişim ve dönüşümü bu şehre kazandırdık. Şimdi ise batarya teknolojilerini de Bursa'ya kazandırdık" şeklinde konuştu.

TOGG'un tedarikçileriyle ve mühendislerin geliştirdiği teknolojilerle yerli ve milli araç olduğunu kaydeden Mustafa Varank, bu projenin Bursa'nın kapasitesinin de bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Batarya yatırımıyla Bursa'yı çok daha farklı bir noktaya getireceklerini kaydeden Varank, "Otomotiv, tekstil, makine, gıda üretimi ve ihracatında Türkiye'nin lokomotifi bir şehiriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bursa'yı güçlü bir şekilde destekledik. Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Varank, BTSO'nun öncülük ettiği TEKNOSAB'ın Bursa'nın sanayideki dönüşümüne liderlik edecek bir proje olduğunu belirterek, "TEKNOSAB'ı yakından takip ediyorum. Sadece Bakan olarak değil danışmanlığım döneminden itibaren bu proje sağlıklı yürüsün, herkesin içine sinecek şekilde bu şehre katkı sağlasın diye bu projeye elimden geldiğince destek vermeye çalıştım. Şu anda Bursa'nın sanayisi ve lojistiğiyle ilgili yatırımlarla ilgili birtakım eksikliklerin olduğunun da farkındayız. Çevre planlaması, yollar, ilave alan ihtiyacı, iş gücü teminindeki sıkıntılar, tren, liman ve otoyol bağlantıları, bunların hepsinin biz farkındayız. Bunların hepsini de ortak akılla el ele vererek, samimiyetle beraber çözeceğiz. Hiç endişeniz olmasın" dedi.

Bakanlık olarak lojistik merkezleri, ilave yatırım alanları, şehrin içerisinde sıkışıp kalmış sanayi tesisleri gibi konu başlıklarının her zaman gündemlerinde olduğunu dile getiren Varank, "Hep beraber oturacağız, çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, valimizle, milletvekili arkadaşlarımızla sanayicilerimizde, iş insanlarımızda bunların hepsine çözümler geliştireceğiz. Ben gerçekten Bursa'nın potansiyeline inanıyorum. Burası sadece Türkiye'de örnek bir şehir değil. Avrupa'nın üretimde örnek gösterilen şehirlerinden bir tanesi olabilir. İnsan kaynağı buna müsait. Buradaki üretim kültürü buna müsait" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, örnek projelerin merkezi olan BTSO'nun ticaret ve sanayi alanında büyük bir tecrübeye sahip olduğunu da sözlerine ekledi. - BURSA