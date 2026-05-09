Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Inspiring Best Practices Forum'da konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdık." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 12. Inspiring Best Practices Forum (IBPF) 2026'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl forumun teması "Value over Valuation - Değerlemenin Ötesinde Değer" oldu.

Forumda konuşan Kacır, dünyanın derin bir yapısal dönüşümün ve çok katmanlı krizlerin eşiğinden geçtiğini, küresel ekonomide serbest ticaret yaklaşımının terk edildiğini söyledi.

Kacır, yerelde üretim, dostlardan ve komşulardan tedarikin yaygınlaştığının altını çizdi.

Stratejik gördükleri sektörleri korumak ve öz yeterliliği sağlamak için dünyada kamu otoriteleri daha aktif bir sanayi politikası yürüttüğünü belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, yarı iletkenler, uzay, kuantum gibi yenilikçi teknolojilere yön verenler, bu alanlarda oluşturdukları kapasite ve kabiliyeti uluslararası ticaretin ve diplomasinin yeni kurallarını belirlemek için bir kaldıraç olarak kullanıyor.

Türkiye olarak bu büyük dönüşümün işaretlerini erken dönemden okumuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, planlı sanayileşme hamlelerimizle, katma değerli üretimi önceleyerek, AR-GE kültürünün özel sektör firmalarımız tarafından benimsenmesini sağlayarak, nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdık."

Kacır, bugün askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lider üretici olduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar ve rüzgar türbini üretiminde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasında olduklarını kaydeden Kacır, "AR-GE teşvik mekanizmamızla oluşturduğumuz inovasyon altyapısıyla, 2002'de 1,2 milyar dolar olan Türkiye'nin AR-GE harcamalarını müteşebbislerimiz öncülüğünde 19,9 milyar dolara yükselttik." diye konuştu.

Kacır, Türkiye'de 2002'de 29 bin olan AR-GE personeli sayısının 310 bini aştığını belirterek, Türkiye, kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatını, jet motorlarını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülke haline geldiğini vurguladı.

"Eş zamanlı devrimlerle büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründe, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait olan TOGG ile küresel sahnedeki yerimizi aldık." ifadelerini kullanan Kacır, elektrikli, bağlantılı, otonom ve akıllı mobilite teknolojilerini Türkiye adına yeni bir atılım sahasına dönüştürdüklerini vurguladı.

Bakan Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi yüksek teknolojide üst lige taşımak üzere destek enstrümanlarını güncellediklerini, yeni programları devreye aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile stratejik alanlarda büyük ölçekli teknoloji yatırımlarını ülkemize kazandırmak üzere önemli adımlar attık. Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak kapsamlı bir sanayi alanları planını hazırladık.

Bu planın ilk aşamasında Orta Anadolu Samsun-Mersin hattında, 13 ilimizde toplam 60 bin hektar büyüklüğünde 17 yeni mega endüstri bölgesi inşa edeceğiz. Çalışanlar için lojman, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanlara sahip olacak, demir yolları ile limanlara bağlanacak bu bölgeler, döngüsel ekonomiyi ve yeşil üretimi esas alacak. Sahip olacakları büyük ölçekli veri merkezi yatırımları ile dijital dönüşümümüzü hızlandıracak."

Kacır, bu planın sonraki aşamalarında Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları oluşturacaklarını açıkladı.

"Türkiye'nin potansiyeli, bugün bulunduğu noktanın çok daha ötesinde"

Türkiye'nin potansiyelinin, bugün bulunduğu noktanın çok daha ötesinde olduğunun altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Önümüzdeki dönemde nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya pek çok alanda atacağımız adımlarla ülkemizi yüksek teknolojili üretimde bir üst lige taşıyacağız." diye konuştu.

Kacır, fiber iletişim, 5G ve bulut bilişim altyapı yatırımları, yerli ve milli siber güvenlik çözümleriyle Türkiye'yi güvenli dijital ekonominin önde gelen merkezi haline getireceklerini vurguladı.

Bu dönemin Türkiye'yi yüksek teknolojide bölgesinde merkez, dünyada ise oyun kurucu bir güç haline getirmek için her zamankinden daha güçlü ve kararlı adımlar atıldığı bir dönem olacağını dile getiren Kacır, 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'larımızın toplam 100 milyar dolar değerlemeye ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Kacır, "Milyar dolar değerlemeye ulaşma potansiyeline sahip girişimlerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren Turcorn 100 Programı'nı hayata geçirdik." açıklamasında bulundu.

2024'te uygulamaya aldıkları çalışanlara hisse opsiyonu düzenlemesinden girişimlerin daha etkin yararlanabilmeleri için bu uygulamada yenilikler yaptıklarını dile getiren Kacır, müteşebbislerin finansmana erişiminin önünü açmak adına 2007 yılından bu yana devreye aldıkları fon ve fonların fonu mekanizmalarıyla 5,8 milyar liralık kaynağı girişim ekosistemine yönlendirdiklerini vurguladı.

Kacır, bu kaynağın, oluşturduğu kaldıraç etkisiyle 130 milyar liralık bir fon hacminin gerçekleşmesini sağladığını belirtti.

Kacır, "Elbette Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda daha müreffeh ve daha güçlü bir konuma taşımak üzere hayata geçirdiğimiz program ve projelerin gerçek anlamda değer üretmesini sağlayacak olan insan kaynağımızdır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin gerçek gücü ve potansiyeli gençlerinde saklı olduğunu belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Yeter ki biz onlara inanalım, yeter ki onların önündeki engelleri kaldıralım, yeter ki evlatlarımıza imkan ve alan açalım. Son 23 yılda kurduğumuz altyapılarla, araştırma ekosistemimize sağladığımız desteklerle üniversitelerimizin bilimsel bilgi üretme kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdik. Ancak günümüzün dinamik dünyasında kalkınma yolculuğumuza daha fazla katkı sunmaları için üniversitelerimizin, yenilikçi iş fikirlerinin olgunlaşması ve hayata geçirilmesi için uygun zemin oluşturmaları, girişimcilik ruhuna sahip, risk alabilen bireyler yetiştirmeleri büyük önem arz ediyor."