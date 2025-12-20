Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'Gaziantep'in Yıldızları' ödül töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Marmara'dan Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde yayarak, bölgesel sıkışmayı ortadan kaldıracak ve üretim gücümüzü ülke sathına yayılan sağlam bir yapıya kavuşturacağız." dedi.

Bakan Kacır, Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları" ödül töreninde yaptığı konuşmada, küresel ekonominin akışının değiştiği, serbest ticaretin terk edildiği, korumacılık, yerinde üretim, yakından ve dostlardan tedarik yaklaşımının yaygınlaştığı bir döneme geçildiğini belirtti.

Tedarik zincirlerinin küresel krizler, şoklar ve bölgesel çatışmalar neticesinde yeniden şekillendiğini anlatan Kacır, "Küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için dijital dönüşüm, yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş gün geçtikçe önem kazanıyor. Böylesi bir tabloda sanayi ve teknoloji kabiliyetleri stratejik değer taşıyor." diye konuştu.

"Küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajı elde ettik"

Kacır, pek çok ülkenin yeni dünyayı bugünlerde idrak etmeye başladığını, Türkiye'nin bu yeni dünya düzenine hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde katma değer üreten bir sanayi altyapısı inşa ettik. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık. Küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajı elde ettik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri, çimento ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum, seramik, plastik mamul, düz cam, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini, kule ve komponentlerinde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız 270,6 milyar dolara çıktı. Sanayi üretiminde oluşturduğumuz katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. Girişimci ruhu, güçlü sanayi altyapısı ve dünya pazarlarıyla kurduğu sağlam bağlarla Gaziantep de bu iftihar tablosunun mimarları arasında yer alıyor."

Bakan Kacır, gıdadan plastiğe, halıdan mobilyaya, kimyaya geniş üretim yelpazesiyle "güçlü sanayi, güçlü Türkiye" vizyonunun gerçeğe dönüştüğü şehirler arasında Gaziantep'in de yer aldığını, Bakanlık olarak Gaziantep'in üretim gücünü daha da büyütmek için yatırımın, istihdamın, ihracatın önünü açmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yapay zekanın sunduğu fırsatlar

Ülkeyi küresel piyasalarda çok daha rekabetçi, krizlere karşı çok daha mukavemetli ve katma değeri yüksek ürünlerle söz sahibi olan bir "küresel sanayi devi" haline getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Teknolojide paradigma değişimleri bu anlamda bizler için kıymetli fırsat pencereleri sunuyor. Bunların başında da kuşkusuz iş süreçlerini, sosyal hayatımızı köklü şekilde değiştiren yapay zeka geliyor. Bugün yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre eden, yapay zekanın sunduğu fırsatları doğru değerlendiren işletmeler, maliyetlerini düşürüyor, verimliliğini artırıyor, hatayı azaltıyor, teslimat sürelerini kısaltıyor, dünya pazarlarında bir adım öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sanayimizi dijital teknolojileri üretim süreçlerine güçlü biçimde entegre ederek, daha rekabetçi, daha verimli ve daha yüksek katma değerli üretim yapısına kavuşturmak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda ekonomimizin verimlilik odaklı dönüşümüne ivme kazandırmak üzere Dijital Dönüşüm Destek Programı'nı hayata geçirdik."

"4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız"

Kacır, bütüncül uygulamaları uzun vadeli programlarla destekleyerek geleceğin stratejik vizyonunu bugünden planladıklarını, Türk sanayisinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı'nın hazır olduğunu anlattı.

81 ilin topyekün kalkınmasını sağlayacak kapsamlı programla planlı sanayi alanlarının büyüklüğünün 155 bin hektardan 350 bin hektara yükseltileceğini bildiren Kacır, "Sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Marmara'dan Anadolu'nun dört bir yanına dengeli biçimde yayarak, bölgesel sıkışmayı ortadan kaldıracak ve üretim gücümüzü ülke sathına yayılan sağlam bir yapıya kavuşturacağız. Böylece istihdamı, üretimi ve kalkınmayı tüm illerimizde eşit şekilde sağlayarak bölgelerimizi ihya edeceğiz. Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hattında 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Mersin-Şırnak hattının kalbinde Gaziantep var. Master Plan'ın ilk faz çalışmaları kapsamında Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz." bilgisini verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Sanayi Odası arasında Milli Teknoloji Atölyesi için protokol imzalandı.

Programın sonunda İSO 500'e giren GSO üyesi firmalara, "Gaziantep'in Yıldızları" ödülü takdim edildi.