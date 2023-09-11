Sanayi ve Teknoloji Bakanı Güney Kore'de Yatırım Fırsatları Üzerine Görüşmeler Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung'un yöneticileri ile Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar gerçekleştirdi. Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağıyla yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımlarına uygun bir adres olduğunu belirten Bakan Kacır, uluslararası yatırımları ülkeye çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung'un yöneticileri ile görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore'de Hyundai, LG Electronics ve Samsung yöneticileriyle Türkiye'ye yatırım fırsatları üzerine toplantılar yaptık. Güçlü sanayi altyapısı, ihracat potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye, yeni ve yenilikçi teknoloji yatırımları için doğru adres. Siyasi ve ekonomik istikrar, küresel markaların Türkiye'ye yatırım ilgisini artırıyor. Yüksek teknoloji üretim ve ihracatımızı artırmak adına uluslararası yatırımları ülkemize daha güçlü şekilde çekmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA