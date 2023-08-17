Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı: Sanayiciler Memleketin Kahramanlarıdır

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, memleketin gerçek kahramanlarının sanayiciler olduğunu söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a gelen Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda sanayicilerle ve iş insanlarıyla bir araya geldi. İnan, burada yaptığı konuşmada, "17-18 yıllık iş hayatımda bu memleketin gerçek kahramanlarının kalben sanayiciler olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bütün çalıştığımız patronlarda da insanlarda da rahat rahat bu dünyada yaşamak varken varlığı ile kazandıklarıyla bir şeyler üretmek için engellerle, araziyle, insanlarla uğraşan bu memlekette bir taşın üstüne bir taş koymak için çalışıp didinen, ihracatının peşinde koşan sanayicilerin kalben memleketin kahramanları olduğunu düşünüyorum.

Karaman şu anda büyük bir tohum. Ülkemizin deprem hassasiyetini düşündüğümüzde, bundan sonraki sanayileşme potansiyelini düşündüğümüzde, bölgenin güneyindeki ulaşım sorunlarını düşündüğümüzde Karaman gerçekten bu enerjisi ile şu anda yüz milyar dolarlara gidecek bir yolun başında gibi bir hissiyat oluştu. Biz bu görevlere geldik, bayrak yarışında bundan sonraki dönemde bayrağı aldığımız yerlerden daha ileriye taşımak için büyük bir enerji ile çalışmak, gayret sarf etmek, birlikte bu enerjiyi harekete geçirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı İnan, iş adamlarının sorunlarını dinledi. Toplantıya; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, sanayiciler ve iş insanları ile davetliler katıldı.

Toplantıdan sonra Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, bazı sanayi kuruluşlarını gezdi. - KARAMAN