Haberler

Samsunlu Köylü Kadınlar Bahçelerindeki Bamyaları Şehirde Satıyor

Samsunlu Köylü Kadınlar Bahçelerindeki Bamyaları Şehirde Satıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde köylü kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri bamyaları 200-400 TL arasında satarak aile bütçelerine destek oluyor. Büyük boy bamya 400 TL, küçük boy ise 200 TL'den alıcı buluyor.

Samsun'da köylü kadınlar bahçelerinde yetiştirdikleri bamyaları şehir merkezindeki sokaklarda satarak aile bütçesine destek oluyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde her yıl mevsimi gelen bamyalar şehir merkezinde köylü kadınlar tarafında satılıyor. Köylü kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri bamyaları kaldırımlarda açtıkları tezgahlarda kilosunu boyutuna göre 200-400 TL arasında satıyor.

Yarım kiloluk poşetler halinde yaptıkları satışlarla günlük topladıkları bamyaları satan kadınlar bu şekilde ailelerine destek oluyor. Birçok meyve sebzenin aksine bamyada boy büyüdükçe fiyat da küçülüyor. Küçük boy bamyanın kilosu 400 TL'den büyük boy ise 200 TL'den alıcı buluyor.

Tenzile Yıldız, "Bamyayı nisanın sonu gibi ekiyoruz. Temmuzun başı gibi topluyoruz. Bir gün toplayıp bir gün satıyoruz. En son eylülün ortaları gibi bitiyor. Bu yıl çok olmadı. Bunu birçok yemekte kullanıyorlar. Domatesli oluyor. Büyüklerini kızartma oluyor. Küçükleri domatesli soğanlı yapılıyor" dedi.

"Büyük bamyayı kilosu 400 TL, küçüğünü 200 TL'den satıyoruz"

Ayşe Karadeniz ise "Ben yıllardır yetiştiriyor, gelip burada satışını yapıyorum. Bu yıl çok olmadı. Kurak olduğu için fiyatlarımız biraz daha fazla o yüzden alıcılar da haklı bizler de haklıyız. Onlar pahalı diyor biz de emeğimizin karşılığı diyoruz. Şu anda büyük bamyayı kilosu 400 TL, küçüğünü 200 TL'den satıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
6'lık depremin vurduğu ülkede ölü sayısı 900'a yükseldi

Depremde ölü sayısı 900'a yükseldi, yardım için 4 ülke harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.