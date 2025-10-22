Samsung ve Vodafone, Almanya'da Open RAN İşbirliği Başlatıyor

Samsung Electronics, Vodafone'un Almanya'da hayata geçireceği Open RAN kurulumlarında ana iş ortağı olarak yer alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Samsung, Vodafone'un Almanya'daki mobil ağ altyapısını yazılım tabanlı ve yapay zeka destekli çözümlerle güçlendirecek. Hannover'da kurulan ilk baz istasyonu ile başlayan süreçte, 2026'nın başında Wismar'ın tamamen Open RAN ile donatılan ilk şehir olması planlanıyor.

Beş yıllık proje kapsamında Samsung, Almanya genelinde binlerce Open RAN baz istasyonunun kurulumunu üstlenecek. Şirket ayrıca, diğer Avrupa ülkelerinde de Vodafone ile işbirliğini genişletmeyi hedefliyor.

Samsung, Open RAN uyumlu radyoların yanı sıra 2G, 4G ve 5G teknolojilerini destekleyen sanallaştırılmış RAN (vRAN) çözümünü sağlayacak. Yazılım tabanlı bu mimari, enerji verimliliği ve otomasyonu artırmayı, toplam sahip olma maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Yapay zeka destekli Samsung CognitiV Network Operations Suite (NOS) ise ağ yönetimi süreçlerini optimize edecek.

Samsung'un yapay zeka tabanlı çözümleri devrede

Yazılım tabanlı mimarisiyle Samsung vRAN, enerji verimliliğini artıran ve performansı optimize eden gelişmiş özellikler sunuyor. Ayrıca, toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürmek için akıllı otomasyonu da destekliyor.

Samsung, ortak çalışma alanındaki uzmanlığını kullanarak ve sistem entegrasyon hizmetleri sunarak, Dell Technologies sunucularda, Intel işlemcilerde ve Wind River bulut platformunda da işbirliği yapacak.

İşbirliği kapsamında sunulacak olan vRAN çözümü, yapay zeka hizmetlerinin temel dayanağı olacak. Operatörler, yapay zeka destekli Samsung CognitiV NOS gibi yapay zeka yeteneklerini kendi ağlarına sorunsuz bir şekilde entegre edebilecek. Bu otomasyon çözümü, çoklu satıcı desteğine sahip çeşitli yapay zeka uygulamalarından oluşuyor.

Mobil çekirdek, radyo erişimi ve taşıma elemanlarını kapsayan Samsung'un uçtan uca ağ otomasyon çözümü, açık ve yazılım tabanlı ağların büyük ölçekte benimsenmesinde ve yönetilmesinde önemli bir rol oynuyor.

Samsung, planlamadan dağıtıma, işletimden optimizasyona kadar, ağ yaşam döngüsü yönetimi alanlarında Vodafone'a tam gözlenebilirlik sunacak. Bu yetkinlikle operatör, büyük ölçekli ve Virtualized Open RAN ağlarını daha akıllı ve verimli bir şekilde dağıtıp yönetebilecek.

Enerji verimliliği artırılacak

Samsung CognitiV NOS'un önemli uygulamalarından biri olan yapay zeka destekli Enerji Tasarruf Yöneticisi (AI-ESM), enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmak üzere devreye alınacak. Bu uygulama, baz istasyonu ortamlarını ve trafik modellerini analiz ediyor, ardından trafik yoğunluğunun düşük olduğu zamanlarda baz istasyonunu kapatıyor ve trafik arttığında tekrar devreye alıyor. Artan ağ performansını garanti ederken bu yetenek, enerji verimliliğini de artırıyor.

Ayrıca Samsung, RAN paylaşımını destekleyen en yeni radyo ve yazılım özelliklerini sunuyor. Samsung'un kapsamlı radyo çözümleri portföyü, çeşitli spektrum bantlarını kapsamanın yanı sıra, RAN paylaşımı için Avrupa ülkelerinin gerektirdiği geniş bant seviyesini ve yüksek iletim gücünü de destekliyor.

RAN paylaşımı, bölgenin belirli alanlarında geniş ölçekli Open RAN'ın benimsenmesini kolaylaştırmak için büyük önem taşıyor. Bu açıdan Samsung'un çözümü, yüksek performanslı paylaşımlı ağlar sunan operatörlerin donanım maliyetlerini azaltmasına ve enerji tüketimini düşürmesine yardımcı olacak.

"Open RAN'ın erişimini daha fazla ülkeye genişleteceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Ağ Direktörü Alberto Ripepi, Open RAN'ın sınıfının en iyisi ağları kurma misyonlarının temel dayanağını oluşturduğunu belirtti.

Ripepi, "Yolculuğumuzun bir sonraki adımında Open RAN'ın erişimini daha fazla ülkeye genişleteceğiz. Yapay zeka ve otomasyonla desteklenen gelişmiş yetenekleri devreye alarak toplumun daha etkin dijitalleşmesini desteklemenin yanı sıra müşterilerimize daha fazla bağlantı imkanı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Şebekeler İş Birimi Başkanı ve Genel Müdürü Woojune Kim de telekom sektöründe dönüşümün yaşandığı bu dönemde Samsung'un vRAN ve Open RAN gibi yazılım tabanlı otonom ağlarda kilit rol oynamaya devam ettiğini aktardı.

Teknoloji uzmanlıkları ve gerçek dünya deneyimlerinden yararlanarak yapay zeka çağında müşterilerinin ağlarını geliştirdiklerini ve rekabet avantajı kazandırdıklarını vurgulayan Kim, "Almanya'da güçlü bir başlangıç yapan Samsung, kanıtlanmış en yeni teknolojileri sunarak ağların geleceğini şekillendirme konusunda Vodafone'un vizyonunu tüm gücüyle destekleme kararlılığını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.