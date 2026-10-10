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Samsun Vezirköprü'de kanlıca mantarı tezgahlarda kilogramı 200-350 TL'den satılıyor

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Samsun Vezirköprü'de kanlıca mantarı tezgahlarda kilogramı 200-350 TL'den satılıyor
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kanlıca mantarı tezgahlarda yerini aldı; halk arasında çıntar denilen mantarın kilogramı 200-350 TL arasında satılıyor. Uzmanlar, zehirli mantarların yenilebilir türlerle karıştırılmasının ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sonbaharın sevilen lezzetlerinden kanlıca mantarı tezgahlardaki yerini aldı. Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar, ilçe merkezinde kilogramı 200 ile 350 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Halk arasında "çıntar" olarak da bilinen kanlıca mantarı, sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşlardan ilgi görüyor. Mantar toplamak isteyenler ormanlık alanlara giderek hem doğayla vakit geçiriyor hem de evlerinin ihtiyacını karşılıyor. Yıllardır sürdürülen mantar toplama geleneği, yeni sezonla birlikte yeniden hareketlilik kazanıyor.

Öte yandan, mantar toplarken zehirli türlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, zehirli mantarların yenilebilir türlerle karıştırılmasının ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Mantarların yalnızca görünüşlerine bakılarak tüketilmemesi, tanınmayan türlerin toplanmaması ve güvenliğinden emin olunmayan mantarların yenilmemesi önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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