Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun TSO'ya İadeiziyarette Bulundu

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı iadeiziyarette iş birliğinin önemine değinerek, Samsun'un daha iyi yerlere gelmesinde hepimizin birer yol arkadaşı olduğunu belirtti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise iş dünyası olarak üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na(TSO) yaptığı iadeiziyarette konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, iş birliğinin önemine değinerek, "Samsun'un daha iyi yerlere gelmesinde hepimiz birer yol arkadaşıyız, birer paydaşız. Samsun için her zaman iletişiminiz güçlü olmak zorunda" dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye" vurgusu yaptı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun TSO'ya iadeiziyarette bulundu. Vali Orhan Tavlı'yı Samsun TSO'ya gelişinde Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı oda çatısı altında ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Murzioğlu, yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Konuşmasında kurumlar arası diyaloğun, koordinasyonun önemine vurgu yapan Başkan Murzioğlu, "Bölgenin kültürel ve ticari bağlamda buluşma noktası olan, Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı Samsun'da 100 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Samsun Ticaret ve Sanayi Odası şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı veren en önemli aktörlerden biridir. Samsun yol haritası, büyük hedefleri olan bir il. Samsun iş dünyasının çatı kuruluşu olarak sorumluluğumuzun bilincinde hareketle, güçlü Samsun, güçlü Türkiye hedefiyle kentimiz ve ülkemiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle kentimizi daha iyi yerlere taşıyacağımıza yürekten inanıyor, yeni görevinizde bir kez daha başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İş dünyasının önemine vurgu yaptı

Başta yeni OSB olmak üzere birçok konu hakkında fikir alışverişin yapıldığı ziyarette konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı ise "Öncelikle gösterdiğiniz konukseverlik için sizlere teşekkür ediyorum. Daha önceden de ifade ettiğim gibi çalışma arkadaşlarımla her zaman iş dünyası temsilcileriyle yakın temasta olacağız. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük, en gözde şehri Samsun'da çok güçlü bir sanayi, tarım, ticaret, sağlık ve turizm altyapısı var. Bugüne kadar Samsun'daki OSB'lerde önemli güçlü çalışmalar yapılmış. Samsun'un daha iyi yerlere gelmesinde hepimiz birer yol arkadaşıyız, birer paydaşız. Samsun için her zaman iletişiminiz güçlü olmak zorunda. Yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız Samsunumuzu ve ülkemizi hız kesmeden daha ileriye taşımak. Bunu yaparken de üreten, istihdam sağlayan, bu şehre ve ülkemize katma değer sağlayan Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli temsilcilerinin bizlere sunacağı katkı çok önemli" şeklinde konuştu. - SAMSUN