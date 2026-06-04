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Samsun'dan Üsküp'e direkt uçuşlar başlıyor

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AJet Havayolları, 4 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Samsun ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp arasında direkt uçuşlar düzenleyecek. Seferler cumartesi ve pazar günleri yapılacak, biletler yalnızca turizm acenteleri aracılığıyla satılacak.

Samsun ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp arasındaki direkt uçuşlar temmuz ayında başlayacak.

AJet Havayolları tarafından 4 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek seferler kapsamında, cumartesi günleri Samsun'dan Üsküp'e, pazar günleri ise Üsküp'ten Samsun'a direkt uçuş düzenlenecek.

Uçuş programına göre, Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan kalkış saati cumartesi günleri 23.55 olarak belirlenirken, Üsküp Havalimanı'ndan hareket eden uçağın Samsun-Çarşamba Havalimanı'na varış saati pazar günleri 05.50 olacak.

9 hafta boyunca devam edecek direkt uçuşlarda bireysel bilet satışı yapılmayacağı, biletlerin yalnızca yerel turizm acenteleri aracılığıyla temin edilebileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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