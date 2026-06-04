Samsun'dan Üsküp'e direkt uçuşlar başlıyor

Samsun ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp arasındaki direkt uçuşlar temmuz ayında başlayacak.

AJet Havayolları tarafından 4 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek seferler kapsamında, cumartesi günleri Samsun'dan Üsküp'e, pazar günleri ise Üsküp'ten Samsun'a direkt uçuş düzenlenecek.

Uçuş programına göre, Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan kalkış saati cumartesi günleri 23.55 olarak belirlenirken, Üsküp Havalimanı'ndan hareket eden uçağın Samsun-Çarşamba Havalimanı'na varış saati pazar günleri 05.50 olacak.

9 hafta boyunca devam edecek direkt uçuşlarda bireysel bilet satışı yapılmayacağı, biletlerin yalnızca yerel turizm acenteleri aracılığıyla temin edilebileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı