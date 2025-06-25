Samsun TSO'dan Dijital Pazarlama Eğitimi

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik "Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi" konulu eğitim düzenlendi.

TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, firmaların dijital becerilerinin geliştirilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla, Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Eğitim düzenlendi. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimde iş dünyasının temsilcileriyle buluşan uzman eğitmen Ahmet Çağatay Sayışman, dijital pazarlama stratejilerinden sosyal medya içerik üretimine, SEO'dan reklam analizlerine kadar birçok konu ele aldı. Programda ayrıca, 'Sosyal Medya Platformlarına Özgü İçerik Geliştirme', 'İçerik Pazarlama ve SEO', 'Sosyal Medya Reklamları ve Analitik Araçlar' ve 'Sosyal Medya Analitiği ve Performans Ölçümü' başlıklarında da katılımcılar teorik bilgilerin yanı sıra somut örneklerle bilgilendirildi. Eğitimde aynı zamanda, sosyal medya algoritmaları, içerik takvimi hazırlama ve kriz anında iletişim yönetimi gibi detaylı başlıklar da işlendi.

İşletmelere yol gösteren eğitimler sürecek

Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Oda olarak üye memnuniyeti en önemli başlıklarımızdan biri. Dijitalleşme artık her sektör için kaçınılmaz bir gerçek. İşletmelerin dijital platformlarda etkili olması, marka bilinirliğinden müşteri memnuniyetine kadar pek çok alanda önemli kazanımlar sağlıyor. Oda olarak amacımız, üyelerimizi doğru bilgiyle donatarak onların gelişimine ve en iyi fırsatı yakalamalarına katkı sağlamak. Bu doğrultuda talep edilen farklı alanlarda eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN