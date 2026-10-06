Samsun TSO'da 41 meslek grubunda meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri başladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) 41 meslek grubunda gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri başladı. Seçimlerde üyeler sandık başına giderek yeni dönem oda organlarında görev yapacak isimleri belirlemek için oy pusulalarını sandıklara attı.

Samsun TSO 2026-2030 yılı yeni dönem organlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerin ilk etabı devam ediyor. Odanın 41 meslek grubunda yapılan seçimlerde meslek komiteleri ile meclis asıl ve yedek üyeleri belirleniyor. Samsun TSO Hizmet Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen seçimlerde, farklı sektörleri temsil eden üyeler sandık başına giderek tercihlerini yapıyor.

Seçimlerin ardından oluşan sonuçlarla birlikte TSO'nun yeni dönem meclis ve meslek komitesi yapısı da şekillenecek. 41 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerde, grup üye sayılarına göre 5 veya 7 asıl ve aynı sayıda yedek meslek komitesi üyesi, yine meslek gruplarının üye sayılarına göre 2 veya 3 asıl ve aynı sayıda yedek meclis üyesi belirlenecek.

Murzioğlu: "Seçimler, demokratik bir ortamda yapılıyor"

Seçimlerde çekişmenin olmadığını ve demokratik bir ortamda üyelerin oy kullandığını ifade eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Aday Adayı Salih Zeki Murzioğlu, "Görüldüğü gibi gayet demokratik bir ortamda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri yapılıyor. Pek bir çekişme yok. 41 meslek komitemiz var. Bunlardan bir listede 3 pusula yarışıyor. 7 listede 2 pusula yarışıyor. Geri kalan listelerde ise tek liste halinde seçime giriliyor. Şimdiden komitelerinde kazanacak arkadaşları tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu sükünet içerisinde bu demokratik ortamda günü bitiririz. Seçimlerde meclis üyesi olduktan sonra başkanlığa aday olunabiliyor. Ben aday adayıyım. Meclis üyesi olmayan seçilemiyor. Meclis üyeliğini kazanırsam, adayım. Kazanamazsam da zaten aday olamıyorum. Başkanlığa aday olacaklar da önce meclis üyesi olacak" dedi.

Bugün akşam saatlerinde Samsun TSO'da seçimlerin ilk etabı tamamlanacak. Bugünkü seçimlerin ardından ise gözler ikinci tura çevrilecek. Bir sonraki aşamada 10 Ekim Cumartesi günü yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı, TOBB genel kurul delegeleri ile disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri belirlenecek. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Samsun TSO'nun yeni dönem yönetim ve organ yapısı da kesinleşmiş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı