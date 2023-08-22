Samsun TSO, bir katılım bankası ile iş birliği protokolü imzaladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), bir katılım bankası ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında oda üyeleri bankanın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), bir katılım bankası ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında oda üyeleri bankanın avantajlı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Oda üyelerinin bir çok avantaj ve imkan sağlayan ticari protokol anlaşması Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile banka yetkilisi tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamada bulunan bankanın KOBİ Bankacılığı Müdürü Lokman Avcı, "Oda üyeleri teminat mektupları, indirimli kiralık kasa, dijital kanallardan ücretsiz EFT-havale, avantajlı üye iş yeri (POS) oranları, sigorta poliçelerinde rekabetçi prim bedelleri ve dış ticaret işlemlerinde avantajlı kar ve komisyon oranlarından faydalanabilecekler. Ekonomik istikrarımızın teminatı olan KOBİ'lerimizin varlıklarını devam ettirebilmeleri için bizlere her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Oda üyelerine avantajlarla dolu ürün ve hizmetlerimizi sunacağımız, finansa erişimlerini daha da kolaylaştıracağımız için mutluyuz" dedi.

"Oda üyelerine hayırlı olsun"

Protokolün oda üyelerine hayırlı olmasını dileyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise "Yaşadığımız süreçte finansmana erişim ile avantajlı ürün ve hizmetlerden üyelerimizin daha fazla yararlanması en büyük temennimizdir. Bu amaç doğrultusunda imzaladığımız protokol, üyelerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Törende Samsun TSO Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Alıç da hazır bulundu. - SAMSUN