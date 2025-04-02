Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'ndan Ekonomik Boykot Uyarısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 'ekonomik boykot' çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada şirketlerin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini belirterek, "Bu durumun hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi ekonomiye de zarar verecektir. Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, boykot çağrılarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. Ekonomiye yönelik boykot çağrılarının her kim tarafından ya da hangi kesim tarafından yapılırsa yapılsın doğru bulmadıklarını belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, " Ekonomi, bir milletin ortak emeğidir. Bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareket, yalnızca firmalarımıza değil, sanayicimize, tüccarlarımıza, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza zarar verecektir. Ayrıca bu tip çağrılar toplumda kutuplaşmalara da yol açmaktadır" diye konuştu.

"Biz tartışmadan değil, uzlaşıdan yanayız"

Yaptığı açıklamada duyarlılık çağrısında bulunan Murzioğlu, "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır. Siyasetçiler süreçleri yönetirken ister muhalefette ister iktidarda olsun serbest piyasayı olumsuz etkileyecek hiçbir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. İş dünyasının dinamikleri farklıdır. Üretimle, yatırımla, ihracatla, istihdam sağlayarak ülkenin gücüne güç katan şirketlerimiz günlük siyasi tartışmaların bir parçası haline dönüştürülmemelidir. Bu olaylarda hiçbir dahli ve suçu olmayan şirketlerimize boykot çağrısında bulunmak, bu kırılgan dönemde ülkemize zarar getirmekten ve istikrarı sekteye uğratmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Biz birleşmeden, uzlaşmadan yanayız. Tartışmaların değil, uzlaşının yanındayız. Hiçbir tartışmanın bir parçası olmak istemeyiz. Bu durumun hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi ekonomiye de zarar verecektir. Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN