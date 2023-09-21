Samsun Terme'ye Galericiler Sitesi Müjdesi

Türkiye'nin minibüs piyasasına yön veren Samsun'un Terme ilçesi, ülke piyasasının vitrini olacak galericiler sitesine kavuşuyor.

İlçe genelinde 100'ün üzerinde galericisiyle Türkiye'nin minibüs alım satımı konusunda ülke genelinde önemli bir paya sahip Terme'de uzun yıllardır mücadelesi verilen galericiler sitesi sorunu çözüme kavuşuyor. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme'nin yeni galericiler sitesi inşasının en kısa zamanda başlayacağını müjdeledi.

Ankara'ya teşekkür ziyareti

Ankara programı kapsamında Terme Belediyesi Meclis Üyesi ve Terme Oto Galericiler Dernek Başkanı Ayhan Yılmaz ve Oto Galericiler Kooperatif Başkanı Osman Cengiz'le birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'u ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İkinci el minibüs alım-satımı konusunda Türkiye'nin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan ilçemizin ülke genelindeki vitrini olacak galericiler sitesinin arsa tahsisi için gösterdiği çabalar için galerici esnaflarımız ve tüm ilçemiz adına Sayın Mehmet Muş'a teşekkürlerimizi ilettik. Uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve ilçemize vizyon kazandıracak olan terme oto galericiler sitesi yapımı en kısa sürede başlayacak" dedi.

Sektör daha gelişecek

Terme'nin ülke genelinde özellikle ülkenin minibüs piyasasına yön veren bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç, "Türkiye'nin dört bir yanından insanlar ilçemize minibüs almak için geliyor. İlçemizin bu potansiyelini daha da geliştirmek için uzun yıllardır Terme'ye bir galericiler sitesi kazandırmak için çaba gösteriyorduk. Girişimlerimiz en sonunda meyvesini verdi. İlçemize vizyon katacak, sektörü daha geliştirecek bir proje yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - SAMSUN