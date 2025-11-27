Haberler

Samsun Merkez OSB 2026 Stratejilerini Belirledi

Samsun Merkez OSB 2026 Stratejilerini Belirledi
Güncelleme:
Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, sanayinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen 2026 yılı planlamalarını değerlendirdi.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, 2026 yılı planlamalarının ele alındığı toplantıda sanayinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesine yönelik kritik kararlar aldı.

Samsun'un sanayi üretiminde lokomotif rol üstlenen Samsun Merkez OSB, 2026 yılı planlamalarını belirlemek üzere Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplandı. "Kuzeyin Üretim Merkezi" olarak konumlanan Samsun'da sanayinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik kritik başlıklar toplantının ana gündemini oluşturdu.

Merkez OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 2026 yılına ait elektrik tedarik telifleri ile doğalgaz alım-satım sözleşmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Firmaların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talepleri gündeme alınırken, Dünya Bankası finansman destekli Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Raporlaması için danışmanlık hizmeti teklifleri de görüşüldü. Toplantıda ayrıca OSB İmar Planı uygulamaları, özel anaokulu çalışmalarının son durumu, dijital dönüşüm ve yalın üretim süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı.

10 bin 319 kişi istihdam ediliyor

Karayolu, liman ve demiryoluna 1 kilometre, havalimanına 11 kilometre mesafede konumlanan Samsun Merkez OSB'nin, 160 hektarlık alanda Karadeniz'in en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Bölgede fabrikasyon metal ürünlerinden ana metal ve kimyasallara, elektronik ve gıda üretiminden ağaç ürünlerine kadar geniş bir yelpazede toplam 85 firmanın faaliyet gösterdiği belirtildi. OSB'de bin 935 kadın, 8 bin 384 erkek olmak üzere 10 bin 319 kişinin istihdam edildiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, OSB bünyesinde kurulan Akredite Atıksu Analiz Laboratuvarı ile yalın ve dijital dönüşüm alanlarında eğitim ve danışmanlık sunan Samsun Model Fabrika'nın çalışmaları da ele alındı. Bölgede hizmete başlayan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun ardından, Samsun Merkez OSB Özel Anaokulu'nun açılışına yönelik çalışmaların hızla sürdüğü kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
