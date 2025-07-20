Samsun Kavak'ta Ekin Hasadı Başladı, Rekolte Yüzleri Gülümsetiyor

Samsun Kavak'ta Ekin Hasadı Başladı, Rekolte Yüzleri Gülümsetiyor
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Samsun'un Kavak ilçesinde buğday ekin hasadı başladı. Bu yıl bol yağışlar sayesinde rekoltede artış yaşanıyor. Üreticiler, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini belirtiyor.

Samsun'un tarımsal üretimde önemli bir yeri olan Kavak ilçesinde ekin hasadı başladı.

Yaklaşık 110 bin dekar kadar alanda buğday tarımı yapılan Samsun'un Kavak ilçesinde ekin hasadı başladı. İlçenin Sıralı Mahallesi'nde başlayan hasat üreticinin yüzünü güldürdü. Bu sene bölgede yağmur ve kar yağışların bol olmasının rekoltede önemli ölçüde artış sağladığı kaydedildi.

Bu sene yüzlerinin güldüğünü söyleyen üretici Ahmet Keskin, "Kavak ilçesi Sırlı Mahallesi'nde üreticilik yapıyorum. Bu sene şükürler olsun yağmur ve karla birlikte gelen bereketi yaşıyoruz. Ekin mahsullerimiz ve samanlarımız çok güzel, bereketli olsun" ifadelerini kullandı

Bölgede tarlalarda çalışan biçerdöver operatörü İsmail Er de, "Bu sene Samsun'un Kavak ilçesinde köylünün, çiftçinin yüzü gülüyor. Kar ve yağmur yağışları bölge ürünlerinde verimi çok artırdı yüksek bir rekolte var. Ülkemize, çiftçimize hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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