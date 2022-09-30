Samsun ekonomi haberi: Samsun İl Sağlık Müdürlüğü promosyon anlaşmasını iptal etti Ekonomi Haberleri Samsun habere göre Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, "Sağlık çalışanlarımızın maaş promosyonlarının güncellenmesi talebine ilgili bankanın olumsuz yanıt vermesi sonucu, mevcut sözleşmenin fesih edilmesi kararı alınarak yeni ihale süreci başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, "Sağlık çalışanlarımızın maaş promosyonlarının güncellenmesi talebine ilgili bankanın olumsuz yanıt vermesi sonucu, mevcut sözleşmenin fesih edilmesi kararı alınarak yeni ihale süreci başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Sağlık çalışanlarımızın maaş promosyonlarının güncellenmesi talebine ilgili bankanın olumsuz yanıt vermesi sonucu, mevcut sözleşmenin fesih edilmesi kararı alınarak yeni ihale süreci başlatılmıştır. Müdürlüğümüz koordinasyonunda sendikalar ve istekli bankalarla yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, 07 Ekim 2022 tarihi Cuma günü saat 14.30'da yeni maaş promosyon ihalesi yapılacaktır" denildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi İl Sağlık Müdürlüğü Samsun Ekonomi Haberler

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