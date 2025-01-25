Samsun'dan Yurt Dışına 856 Hayvansal ve Su Ürünü İhracatı Yapıldı

Samsun'dan yurt dışına gerçekleştirilen 856 hayvansal ürün ve su ürünleri ihracatından 53 milyon dolar, 31,3 milyon euro ve 26,8 bin sterlinlik döviz geliri elde edildi.

Su ürünü ihracatı kapsamında 2024 yılında Samsun'dan 14 milyon 87 bin dolar balık unu-yağı ihracatı, 31,4 milyon dolar 30,7 milyon euro ve 4,1 milyon TL'lik balık ihracatı, 64,3 bin dolar, 88,5 bin euro ve 26,8 bin sterlinlik tıbbi sülük ihracatı, 3,5 milyon dolarlık deniz salyangozu olmak üzere 596 ihracat ve 11 bin 573 tonluk su ürünleri ihracatından toplam 49,1 milyon dolar, 30,8 milyon euro, 26,8 bin sterlin ce 4,1 milyon TL'lik ihracat gerçekleştirildi. Yine 2024'te hayvansal ürün ihracatı kapsamında ise 30 ton bal ihracatı, bin 738 ton kanatlı hayvan ürünü ihracatı ve 29 ton hayvansal yan ürün ihracatından olmak üzere toplam 3,9 milyon dolar ve 564 bin euroluk ihracat yapıldı.

Hayvansal ürün ve su ürünü ihracatı kapsamında Samsun'dan 2024 yılında gerçekleştirilen 856 ihracattan ülke ekonomisine toplam 53 milyon dolar, 31,3 milyon euro, 26,8 bin sterlin ve 4,1 milyon TL'lik gelir sağlanmış oldu. - SAMSUN