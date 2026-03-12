Haberler

Samsun'da tütün alımı devam ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, 2025 yılında ekimi yapılan tütünün alımı devam ediyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, tütünün mart ayı sonunda fide dikimiyle başlayıp kasım ayına kadar hasadı süren bir ürün olduğunu söyledi.

Hasadın ardından tütünün kurutulduğunu, ardından alıcı firmalara verildiğini belirten Tosuner, Bafra'da üreticiler tarafından yaklaşık 5 bin ton tütünün firmalara teslim edileceğine işaret etti.

Tosuner, "Alım, bu yıl kilogramı 305 liradan sözleşmeli olarak yapılıyor. Teslim edeceğin tütünün bedelini peşin alıyorsun. Köylünün en büyük kazancı budur." dedi.

Gelecek dönem için fiyat sözleşmesinin henüz yapılmadığını ancak 450 lira olacağına dair duyum aldıklarına dikkati çeken Tosuner, "Çiftçiyi tam memnun etmese de hayvancılık, buğday ve mısır gibi ek gelirlerle geçim sağlanıyor. Tütün buradan İzmir'e, oradan da Avrupa'ya gidiyor. Bugün 5 milyon kilogram olan teslimat miktarının önümüzdeki yıllarda 6-7 milyonu bulmasını bekliyoruz. Ancak hava şartları çok önemli, yağış olmazsa verim düşer." ifadelerini kullandı.

Bafra'da tütün alımı yapan şirketlerden birinin bölge sorumlusu Özcan Nazlım ise bölgede tütün alan 5-6 şirket bulunduğunu anlattı.

Vezirköprü, Bafra ve Alaçam dahil olmak üzere bölgede üretilen tütünün önemli bölümünü kendilerinin aldığını vurgulayan Nazlım, şunları kaydetti:

"Alımlarımız yaklaşık 20 gündür sürüyor. Sözleşmeli sistem gereği mart ayı sonuna kadar tüm alımların bitmesi gerekiyor. Ürün gayet güzel ve kaliteli. Bölgedeki ekiciler bilinçli hareket ediyor. Şirketler de ekici de süreçten memnun. Samsun tütününün yeri ve özelliği her zaman ayrıdır. Neredeyse ürünün tamamını kalitesinden dolayı kilogramı 305 liradan alıyoruz. Aile ziraatı yapanlar için bölgede en iyi gelir getiren ürün, tütündür."

Kaynak: AA / Emre Dilek
