Samsun'da sanayi dönüşümünde son dönemeç

Toybelen Sanayi Sitesi inşaatının yüzde 74'ü tamamlandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir; "2024 yılının ortalarında esnafımız buraya taşınmış olacak" dedi.

Önemli yatırımlara imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde sürdürüyor. Türkiye'nin deniz manzaralı ilk sanayi sitesi olan Toybelen Sanayi Sitesi inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor. 700 dönüm büyüklüğündeki Toybelen Sanayi Sitesi, bin 526'sı sanayi, 82'si ticari tip olmak üzere toplamda bin 608 iş yerinden oluşuyor. Yüzde 74'ü tamamlanan ve tasarımı, işlevselliği ve alt yapısı ile ülkenin en modern sanayi sitesi olacak projenin 2024 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında, Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi esnafı Toybelen'e taşınacak.

Gülsan yaşam alanına dönüşecek

Gülsan Sanayi Sitesi'ni Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümüyle boşaltacak belediye, şehrin çehresini ve vizyonunu değiştirecek doğal yaşam alanı projesinin startını verecek. 650 dönüm büyüklüğündeki Gülsan Sanayi Sitesi, Millet Bahçesi ve Doğupark ile bütünleşerek doğal yaşam alanına dönüştürülecek. Yaşam alanında, 252 dönümlük botanik bahçesi, camisi, kültür, sosyal, eğitim ve çocuk oyun alanlarının yer alacak.

"2024 yılında esnafımızı buraya taşıyacağız"

Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki inşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiği bilgisini veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Projenin yüzde 74'ü tamamlanmış durumda. Proje takvimi kusursuz şekilde işliyor. Şehrimize altyapısı ve tasarımıyla modern bir sanayi sitesi kazandırıyoruz. Türkiye'nin deniz manzaralı ilk sanayi sitesi. Esnafımızı 2024 yılında buraya taşınacağız. Taşınma işlemi biter bitmez de Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki dönüşümün startını vereceğiz. Sanayi dönüşümüyle halkımızın yaşam kalitesini artıracak ve şehrimize vizyon katacak muhteşem bir projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

"7/24 sahadayız"

Hizmet için 7/24 sahada olduklarının altını çizen Başkan Demir ayrıca, "İnsanlarımızı seviyoruz. Bu nedenle her alanda samimiyetle, gayretle ve özveriyle çalışıyoruz. Tüm kadromuzla birlikte 7/24 sahadayız. Samsun'u geleceğe emin adımlarla taşıma noktasında büyük bir çaba içerisindeyiz. Gülsan'ın taşınması demek, sanayi sektörünün daha kaliteli ve düzenli şekilde kümeleşmesi, sanayi esnaflarımızın gelecek kaygısı yaşamadan uzun yıllar faaliyet göstermesi, çağdaş ve modern şehirleşmenin hızlanması, halkımızın mutlu ve huzurlu olması demektir" diye konuştu. - SAMSUN