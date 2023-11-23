Samsun'da Renkli Karnabahar Hasadı Yapıldı

Samsun'un Bafra Ovası'nda 100 dekar alanda üretilen renkli karnabaharın hasadı yapıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi" kapsamında Bafra ilçesi Osmanbeyli Mahallesi'nde renkli karnabahar üretimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hüseyin Bayrak'a ait arazide uygulanan proje kapsamında sarı ve mor karnabaharın hasadına başlandı.

Hasat alanında incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bugün Bafra Ovası'ndayız, verimli topraklardayız. Sadece renkli karnabahar ile ilgili değil sebze üretiminde baktığımızda 2022 yılı içerisinde toplam 870 bin ton gibi yazlık ve kışlık üretimimiz mevcut. Burada en başta lahana, kırmızı lahana, pırasa, karnabahar toplamda 870 bin ton üretimimiz var. Karnabaharda da toplam 16 bin dekar alanda 60 bin tona yakın ürünümüz mevcut. Geçtiğimiz yıl içerisinde turuncu, sarı, mor ve değişik renklerdeki karnabahar için dış pazardan bir talep geldi. Bugün Osmanbeyli Mahallesi'nde hasadını yaptığımız çiftçimiz hem üretimini yapıyor hem paketlenmesini yapıyor hem de ihracatını yapıyor. Toplam 100 dekar alanda Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi' kapsamında burada bir proje uyguladık. 150 bin TL'lik bir proje. 250 bin adet renkli karnabahar fidesini çiftçilerimizle buluşturduk. Artık alternatif ürünümüz oluştu burada. Seneye bin ila bin 500 arasında bir talep olacak" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde ovası en çok ilin Samsun olduğunu hatırlatan Sağlam, "Dolayısıyla sadece karnabaharda değil, kapya biberde olsun, lahanada olsun Türkiye'nin birçok yerine verimli Bafra Ovası'ndan sebzelerimizi gönderiyoruz ve üretime katkı sağlıyoruz. Şu anda Rusya'ya ihraç ediliyor. Şu anda sadece Rusya'ya gidiyor ama Avrupa Birliği'nden, artı Amerika Birleşik Devletleri'nden yoğun bir şekilde talep olacağını biliyoruz. Çünkü artık tüketim dondurulmuş gıdaya yönelik, yani hazır yemek sektöründe sebze yemeğine yönelik. Etli yemeklerden ziyade nüfus yaşlandıkça artık tüketim alışkanlığı sebze alışkanlığına doğru gidiyor. Burada sebzenin işlenmeden satışından taraf değiliz aslında. Bakıyoruz bazı yerlerde turşu gibi değerlendirilmek isteniyor ama bence ilerideki aşamada burada sanayicilerimize de seslenmek istiyorum. Kesinlikle dondurulmuş sebze yemeği ile ilgili yatırım yapmaları kazandıracaktır, ihracata yönelik hatta ileri ki aşamada da ülke tüketimi de buna doğru yönlenecektir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından renkli karnabaharların hasadı gerçekleştirildi. - SAMSUN