Samsun'da Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

Samsun'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü arasında mesleki ve teknik eğitimde iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir protokol imzalandı.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü; sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek, eğitim kurumları ile sanayi arasında etkin eşgüdüm sağlamak ve mezun istihdamına katkı sunmak amacıyla hazırlandı. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim kurumlarının işletmelerle eşleştirilmesi, mesleki eğitim ve staj uygulamalarının koordinasyon halinde yürütülmesi, atölye ve laboratuvar altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

OKA ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine; Samsun Vali Yardımcısı V. ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Samsun Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi, Samsun Gıda İhtisas OSB Müdürü Serhat Semizoğlu, Bafra Sera OSB Müdürü Hamit Bozer, Bafra OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç, Çarşamba OSB Müdürü Mehmet Dalgıç, Havza OSB Müdürü Vural Tokmak, Kavak OSB Müdürü Oğuzhan Sarıoğlu ile ilçe milli eğitim müdürleri, ildeki mesleki ve teknik lise müdürleri ve mesleki eğitim merkezi müdürleri katıldı. - SAMSUN