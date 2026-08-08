Samsun'da turist sayısı yüzde 13,68 arttı: Almanlar zirvede

Samsun'da 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde konaklayan turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,68 artarak 236 bin 352'ye ulaştı. Kentte konaklayan yabancı turistler arasında ilk sırayı Almanlar alırken, geçen yıl zirvede bulunan Gürcü turistlerin yerini Almanlar aldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından açıklanan Samsun'un turizm ve konaklama verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde kentteki konaklama tesislerinde 207 bin 904 kişi en az bir gece konakladı. Bu yılın aynı döneminde ise turist sayısı 28 bin 448 kişi artarak 236 bin 352'ye ulaştı. Samsun'da söz konusu dönemde konaklayan turistlerin 224 bin 807'sini yerli, 11 bin 545'ini ise yabancı turistler oluşturdu.

Kent genelinde 127 konaklama tesisi, 4 bin 46 oda ve 8 bin 124 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Bu tesislerin 3'ü 5 yıldızlı, 9'u 4 yıldızlı, 20'si 3 yıldızlı, 5'i 2 yıldızlı ve 4'ü 1 yıldızlı tesislerden oluşuyor. Kentte ayrıca 86 tesis diğer kategorilerde hizmet sunuyor.

Ocak-Mayıs döneminde Samsun'da konaklayan 11 bin 545 yabancı turist arasında ilk sırayı Alman vatandaşları aldı. Yabancı turistlerin yüzde 11,05'ini Almanlar, yüzde 10,50'sini Ruslar, yüzde 8,59'unu Gürcüler, yüzde 6,60'ını Özbekler, yüzde 5,95'ini Azerbaycanlılar, yüzde 4,39'unu İranlılar, yüzde 4,06'sını Koreliler, yüzde 3,01'ini Iraklılar ve yüzde 2,50'sini Yunanistan vatandaşları oluşturdu.

Geçen yılın aynı döneminde ise Samsun'da konaklayan yabancı turistler arasında ilk sırada Gürcü vatandaşları yer alırken, onları Rus ve Alman turistler takip etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı