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Samsun'da Kapya Biber Üretiminde 4. Sırada

Samsun'da Kapya Biber Üretiminde 4. Sırada
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra ovasında kışlık ve yazlık sebzelerle birlikte kapya biber üretiminde Türkiye'de dördüncü sırada olduklarını açıkladı. 2023'te toplam 129 bin ton kapya biber üretimi gerçekleştirilirken, 2024 hedefi ise 130-132 bin ton olarak belirlendi.

SAMSUN İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra ovasında kışlık ve yazlık sebze olarak 1 milyon ton üretim yaptıklarını, kapya biberde ise Türkiye'de 4'üncü sırada olduklarını söyledi.

Kapya biber üretiminde Türkiye'de dördüncü sırada olduklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Kapya biber üretiminde Çanakkale, Adana ve Antalya'dan sonra Samsun olarak 4'üncü sıradayız. Özellikle Bafra ovamızda kışlık ve yazlık sebze olarak 220 bin dekar alanda 1 milyon ton olarak bir üretimimiz var. Bunun içerisinde kapya biber üretimi belli bir dekar alanda yapılmakta ama bunun 32 bin 300 dekar alanda 2023 yılı içerisinde toplam 129 bin ton üretimimiz gerçekleşti. 2024 yılında da 130-132 bin ton üretim tahminimiz var" dedi.

Kapya biberin önemine değinen Sağlam, "Kışlık ve yazlık sebze içerisinde kapya biberin bizim açımızdan çok önemi vardır. Türkiye'nin birçok iline Samsun'dan biber gönderiyoruz. Kapya biberlerimiz çok etli olduğu için verimli ve Türkiye'de istenilen bir ürün. Şuana kadar piyasada en iyi tutulan ürünlerimizden bir tanesidir. 50 bin dekarın 32 bin dekarı kapya biber ama onun da hasadı devam etmekte. Şuana kadar kapya biber çiftçilerimizi memnun etti. Kapya biber, sadece toz biber üretiminde değil, aynı zamanda közlemelik biberde, yağlı biberde her türlü kullanılabilen çok getirisi olan bir ürünümüzdür" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

İbrahim Sağlam Yerel Haberler Ekonomi Türkiye Samsun Güncel Bafra Tarım

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