Samsun'da Gıda Satış Yerlerine Yönelik Denetimler Yapıldı

Samsun'da yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılının ilk 8 ayında 6 bin 128 denetim yapılmış olup, uygunsuzluk tespit edilen toplam 56 işletmeye yasal işlemler uygulanmıştır.

TÜRKİYE genelinde eş zamanlı kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik denetimler yapılırken,

Samsun'da yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılının ilk 8 ayında 6 bin 128 denetim yapılmış olup, uygunsuzluk tespit edilen toplam 56 işletmeye yasal işlemler uygulanmıştır dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlkadım ilçesindeki kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinde denetim yaptı. 2023 yılı ilk 8 ayında gerçekleştirilen denetimlerde, Samsun ili genelindeki kasap, şarküteri, market, bakkal faaliyeti gösteren işletmelerde 6 bin 128 denetim yapılmış olup, bu işletmelerdeki denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen toplam 56 işletmeye yasal işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 151 numune alınıp analiz edildi. Bu gıdalardan 13'ünde mevzuatına aykırı bulunarak üreten işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, denetimleri Türkiye geneli eş zamanlı yaptıklarını söyleyerek, İl ve ilçe müdürlüklerimiz olarak, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda gıda işletmelerine yönelik; gerek rutin olarak, gerekse ihbar ve şikayet üzerine denetim ve kontrolleri titizlikle yürütmeye devam etmekteyiz. Gıda işletmelerinin tümünde olduğu gibi güvenilir gıda arzının sağlanması ve hızlı tedbirler alabilmek amacıyla 12-29 Eylül 2023 tarihleri arasında kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılarak, satış yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek, gerekli görülmesi halinde numune alınacaktır. Yapılan denetimler sonucu uygun olmayan işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır diye konuştu.

İŞLEM YAPILDI

2023 yılı ilk 8 ayında 6 bin 128 denetim yaptıklarını ifade eden Sağlam, 2022 yılına baktığımızda Samsun ili genelinde bulunan kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinde 8 bin 473 denetim yapılmış ve uygunsuzluk tespit edilen 56 adet işletmeye yasal işlemler uygulanmıştır. Yapılan bu denetimlerde, 256 adet numune alınmıştır. Analizi yapılan gıda numunelerinden 230 adedi gıda mevzuatına uygun bulunmuş, 26 adet numunenin analiz sonucu ise gıda mevzuatına aykırı bulunarak bu gıdaları üreten işletmelere idari para cezası uygulanmıştır. 2023 yılının ilk 8 ayında ise Samsun ili genelinde bulunan kasap, şarküteri, market, bakkal faaliyeti gösteren işletmelerde 6 bin 128 denetim yapılmış olup bu işletmelerde yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen toplam 56 işletmeye yasal işlemler uygulanmıştır. Yine yapılan bu denetimlerde 151 adet numune alınmış, analizi yapılan bu gıda numunelerinden 13 adedi gıda mevzuatına aykırı bulunmuş ve bu gıdaları üreten işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanmıştır? diye konuştu. (DHA)