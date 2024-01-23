Samsun'da doğal afetler nedeniyle çiftçilere 29 milyon TL tazminat ödendi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimiz genelinde 2023 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilerimize TARSİM kapsamında toplam 29 milyon 270 bin TL tazminat ödenmiştir" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesi Zirai Karantina Müdürlüğü toplantı salonunda tarım sigortaları 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılı içerisinde devlet destekli tarım sigortaları TARSİM kapsamında Samsun genelinde mevcut poliçe sayısının 76 bin 15 olduğunu, toplam sigorta bedelinin ise 10 milyar 974 milyon 875 bin 659 TL olarak gerçekleştiğini söyledi. Sağlam, "Samsun çiftçisinin ödediği pirim tutarı 87 milyon 578 bin 158 TL ve devletin Samsun çiftçisi için ödediği pirim desteği ise 101 milyon 878 bin 740 TL olup, toplam prim tutarı 189 milyon 456 bin 899 TL olmuştur" diye konuştu.

"2023 yılında ödenen tazminat 29 milyon 270 bin TL"

Samsun'da 2023 yılında meydana gelen doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilere TARSİM kapsamında toplam 29 milyon 270 bin TL tazminat ödendiğini kaydeden Sağlam, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Üretici ve yetiştiricilerin emeği ve alın terini güvence altına alarak ülkede sürdürülebilir tarıma katkıda sunulması için faaliyetlerine devam eden TARSİM tarafından 2024 yılında prim tarife fiyatlarında çeşitli indirimler yapılırken, sigorta teminatlarının kapsamında da önemli genişletmeye gidilmiştir" şeklinde konuştu.

Samsun TARSİM Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak ise tarım sigortalarında yapılan değişiklik ve güncellemelerden bahsettiği sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Büyük ölçekli işletmelerin zaten sigorta yaptırdıklarını, amaçlarının küçük ölçekli üretici ve yatırımcıları teşvik ve zarardan korumak olduğunu vurgulayan Yamak, 5 ili kapsayan TARSİM Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da bulunması sebebiyle de her İlçede ayrıntılı bilgilendirme toplantılarının yapılacağını ve üreticilerin bu toplantılara katılmasını istediklerini belirtti.

Toplantıya, Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Samsun Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Başkanı Ömer Baykut, Ilıca Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Seyit Ahmet Ünal, Samsun Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Rasim Kaplan, Samsun Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker, Tekkeköy Süt Birliği Başkanı Ertuğrul Şenel, İlçe ve Şube Müdürleri, tarım danışmanları, teknik personel ve üreticiler katılım sağladı. - SAMSUN