Samsun'da Çeltik Hasadı Yaklaşıyor, Üreticiler Fiyatları Bekliyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda çeltik hasadı yaklaşırken, üreticiler ise açıklanacak fiyatları bekliyor. Bafra, 19 Mayıs, Yakakent, Alaçam Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasar Toker, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri çeltik alanlarında incelemelerde bulundu. Üreticiler, çeltikte enflasyon oranında artış beklediklerini ve belirli fiyat beklentileri olduğunu ifade etti.

Samsun'un Bafra Ovası'nda çeltik hasadı yaklaşırken, üreticiler ise açıklanacak fiyatları bekliyor.

Bafra, 19 Mayıs, Yakakent, Alaçam Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasar Toker, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyeleri çeltik alanlarında incelemelerde bulundu. Hasan Toker yaptığı açıklamada, "Bölgemizde diğer ilçelerle birlikte yaklaşık 170 bin dekar alanda üretim yapılmaktadır. Bölgede hasat yaklaştığı günlerde çeltikte enflasyon oranında artış bekliyoruz. Üreticilerimiz olarak kısa tanede 22 buçuk lira, Osmancık yatkın cinsinde 25 TL, baldo grubunda da 28 TL gibi bir fiyat beklentimiz var" dedi.

Başkanı Osman Tosuner ise "Çeltik üretiminde Türkiye'de ikinci sıradayız. 2022 yılında fiyatların 16-17 TL'ye kadar yükselmesi üreticiyi memnun etti ama 2023 yılında girdi maliyetleri afaki yükseldi. Bunları en büyük tetikleyen konu 5 kalem üzerinde. Mazot, gübre, ilaç, hayvan yemi ve enerji. Bunlar çiftçilerin belini tamamen bükmüş durumda. Bugünkü girdiler maliyetleri 18, 19, 20'lere kadar yükseltti. Bu sene rekolte daha iyi olacak. Bugün çeltik çeşitleri çok çoğaldı. Biz bunu 3 kalem üzerine böldük. İnce tane, orta tane ve kalın tane. İnce tane en az 20 lira, orta tane 25 lira ve kalın tane en az 28 lira olarak devletimizden fiyat bekliyoruz. Eğer bu rakamların altında bir fiyat açıklanırsa gelecek yıllarda üretim düşer" diye konuştu. - SAMSUN