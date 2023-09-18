Samsun'da Balık Fiyatları Ucuzlayınca Vatandaşlar Yarıştı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da balık fiyatları ucuzlayınca vatandaşlar balık almak için birbiriyle yarıştı.

Son birkaç sezonda olduğu gibi bu sezon da cömert yüzünü gösteren Karadeniz, balıkçı tezgahlarının şenlenmesine neden oldu. Karadeniz'in yıldızı hamsi bu sezon bolca çıkarken, mezgit ve istavritte de bolluğun yaşanması hem vatandaşın hem de balık satıcılarının yüzünü güldürdü. Yakın zamanda kilosu 70 TL'den satılan hamsinin kilosunun 40 TL'ye düşmesi de tezgahtaki balıkların biranda tükenmesine neden oldu.

"Balıklar çok güzel görünüyor, bu sezon ilk kez balık alacağım"

Balıklar çok güzel göründüğü için mezgit almaya karar verdiğini belirten Ali Kul, "Bu sezon ilk kez balık alacağım. İnşallah güzel çıkar. Bugün balıklar çok güzel. Hamsi tam bana göre değil ama mezgit oldukça güzel duruyor. Fiyatı da 50 TL. Kırmızı et ve tavuğa göre balık fiyatları oldukça uygun. O yüzden biz de bugün balık alacağız" dedi.

Fiyatlar ucuz olduğu için balığa rağbet olduğunu ifade eden Yılmaz Kaya, "Balığın boyu da fiyatları da oldukça güzel. Bir kalabalık var. Fiyatlar ucuz olunca vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi. Biz de fiyatı uygun diye geldik. Ben de mezgit alacağım" diye konuştu.

"Fiyatları gören vatandaşlar balığa hücum ediyor"

Uygun fiyatlar nedeniyle balığa rağbetin arttığını belirten balık satıcısı Onurcan Köse, "Vatandaş balığı özlemişti, bolca balık geldi. Hamsi 40, mezgit 50, istavrit de 60 TL. Vatandaş bu fiyatlar karşısında nasıl izdihamda bulunmasın. Tavuğun kilosu 60 TL, kırmızı etin kilosu 400 TL, hamsinin kilosu ise 40 TL. Kalabalık ortada. Alan, en az 2-3 kilo balık alıp gidiyor. Hafta sonundan beri balığa yoğun ilgi var. 2 gündür öğle saatlerinde tüm balığı satmış oluyoruz. Bugün de hafta başı, hamsi de 70 TL'den 40 TL'ye düştü. Fiyatları gören vatandaşlar balığa hücum ediyor. En pahalı balığımız bile etten daha ucuz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Samsun'da somon 80, levrek 140 ve çipura 160 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN