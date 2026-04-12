Samsun'da İŞKUR aracılığıyla 3 yılda 74 bin 931 kişi işe yerleştirildi

Samsun'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla 2023-2025 döneminde 74 bin 931 kişinin istihdama kazandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında istihdamın korunması, işsizliğin azaltılması, dezavantajlı grupların iş gücü piyasasına kazandırılması ve iş gücü piyasasının sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirildi.

Bu doğrultuda işveren talepleri doğrultusunda arz ve talep eşleştirmesi yapıldı, 72 bin 530 iş yeri ziyareti ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde 184 bin 490 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucu 74 bin 931 kişi istihdama kazandırıldı.

İlde kayıtlı iş gücü 120 bin 406 kişiden 172 bin 367'ye yükselirken kadın kayıtlı iş gücü 58 bin 249'dan 89 bin 377'ye, genç kayıtlı iş gücü de 23 bin 201'den 40 bin 688'e çıktı. Aynı dönemde 1700 engellinin işe yerleşmesine aracılık edildi.

Meslek danışmanlığı çalışmaları kapsamında 2025 yılında 1375 eğitim-öğretim kurumu ziyareti gerçekleştirildi, bu alanda Türkiye birinciliği elde edildi. 2025 yılında iş kulübü liderliği alanında Türkiye dördüncülüğü kazanıldı. Aktif iş gücü programları kapsamında 3 yılda toplam 2 bin 369 program uygulandı, 24 bin 602 kişi bu programlardan yararlandı.

İş gücü yetiştirme kursları, işbaşı eğitimi, toplum yararına ve iş gücü uyum programları için yaklaşık 1 milyar 682 milyon lira kaynak kullanıldı.

Samsun'da 2023 yılında yüzde 9,4 olan işsizlik oranının 2025 yılında yüzde 7,6'ya gerilediği bildirildi.

Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında da ilgili mevzuat çerçevesinde denetim ve rehberlik faaliyetlerinin sürdürüldüğü, kurumlar arası işbirliğiyle farkındalık artırıcı çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.