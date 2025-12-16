Haberler

Samsun'da konut satış rekoru

Samsun'da konut satış rekoru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 2025 yılının ilk 11 ayında 28 bin 792 konut satışı gerçekleştirildi ve bu, bugüne kadar kaydedilen en yüksek yıllık satış rakamı olarak istatistiklere geçti. Türkiye genelinde ise kasım ayında toplam 141 bin 100 konut satışı yapılırken, Samsun'daki satışlar geçen yılın aynı ayına göre azaldı.

Samsun'da 2025 yılının ilk 11 ayında gerçekleşen 28 bin 792 konut satışı, bugüne kadar kaydedilen en yüksek satış rakamı olarak istatistiklere geçti. Daha önce bir yılda ulaşılan en yüksek satış sayısı 27 bin 608 olurken, bu rakam yıl tamamlanmadan aşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kasım ayında Türkiye genelinde 141 bin 100 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 2 bin 789'u Samsun'da yapıldı. Kentte 2025'in ilk 11 ayında ulaşılan 28 bin 792 konut satışıyla, bugüne kadar açıklanan yıllık verilerin üzerine çıkıldı. 2013'ten bu yana tutulan istatistiklerde, 12 aylık dönemler dahil olmak üzere bu seviyeye daha önce ulaşılamadı. Aralık ayı verileriyle birlikte satış sayısının daha da artması bekleniyor.

TÜİK verilerine göre Samsun'da 2013 yılında 18 bin 538, 2014'te 18 bin 141, 2015'te 19 bin 233, 2016'da 22 bin 225, 2017'de 24 bin 176, 2018'de 25 bin 196, 2019'da 24 bin 562, 2020'de 25 bin 956, 2021'de 25 bin 268, 2022'de 25 bin 349, 2023'te 22 bin 244 ve 2024'te 27 bin 608 konut satışı gerçekleşti. 2025 yılının ilk 11 ayında ulaşılan 28 bin 792 satışla, aralık ayı verileri açıklanmadan bugüne kadarki en yüksek yıllık seviyeye erişilmiş oldu.

Öte yandan kasım ayında gerçekleşen 2 bin 789 konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre 118 adet azaldı. Samsun'da 2024 yılı kasım ayında 2 bin 907 konut satışı yapılmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
DEM Partili Öznur Bartın TBMM'de ayakkabılarını çıkardı

TBMM Genel Kurulu'na damga vuran fotoğraf
Konut fiyatları 22 ay sonra reel yükselişe geçti

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatlarında 22 ay sonra bir ilk
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Türkiye'de de satılan robot süpürge markası iflas etti

Türkiye'de de satılıyordu! Dünyaca ünlü marka resmen iflas etti
Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Coşkun Sabah hayallerine kilit vurdu

Milyonluk yatırımıyla gündem olmuştu: Hayallerine kilit vurdu
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Onlarca kadını sapıkların elinden böyle kurtardılar
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! MASAK raporuyla ortaya çıktı
Elon Musk serveti 600 milyar doları aşan ilk kişi oldu

Elon Musk tarihte bir ilke imza attı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
title