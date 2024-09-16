Samsun Belediyesi'nden Yüzde 60 Tasarruf Sağlayan Yeni Fabrika

Samsun Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile 2024 yılı içerisinde üretilen ürünlerde yüzde 60 tasarruf sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekkeköy ilçesinde kurulan Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikası ile belediyenin hem altyapı hem de üstyapı projelerinde ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretim kapasitesi ile dikkati çeken tesiste, parke taşları, plak taşlar, begonit taşlar, bordür taşları ve beton boru gibi ürünlerin yanı sıra çeşitli kanalizasyon hattı elemanları üretiliyor. Son teknoloji makinelerle donatılan fabrikanın üretim sürecinde kalite ön planda tutuluyor ve bu sayede üretilen ürünlerin kalitesi de yüksek standartlarda sağlanıyor.

Fabrika 2024 yılı içerisinde 90 bin metrekare kilit parke ve renkli plaktaş, 75 bin metretül bordür, 100 bin metretül beton ve betonarme boru ile 10 bin 265 adet kanalizasyon hattı elemanı üretildi. Üretilen bu ürünler ile birlikte fabrika yüzde 60 oranında tasarruf sağladı. Aynı zamanda bu sayede toplamda 32 milyon lira gibi önemli bir tasarruf elde edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, güçlü Samsun hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çıktığımız bu yolda sanayi alanında elde ettiğimiz başarılarla, şehrimizin üretim gücünü ve istihdam oranlarını artırma amacımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kilit Parke, Bordür ve Beton Boru Fabrikamızda sağladığımız yüzde 60 oranındaki tasarruf, yerel üretimin ve öz kaynakların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Fabrikamız sayesinde ihtiyaçlarımıza daha hızlı ve daha uygun maliyetlerle yanıt veriyoruz."