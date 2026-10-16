Samsun Bafra'da hal esnafı, yeni hal yapılana kadar mevcut düzenin korunmasını istedi

Samsun Bafra Sebze ve Meyve Hali esnafı, çalışma alanlarının yetersizliği, dükkanlar arasındaki geçişlerin kapatılması gündemi, ruhsatlandırma ve altyapı sorunları nedeniyle yetkililerden çözüm istedi. Esnaf, yeni ve modern hal yapılana kadar mevcut çalışma düzeninin korunmasını ve mağduriyet yaşanmaması için geçici bir düzenleme yapılmasını talep etti.

Bafra Hal Derneği Başkanı İskender Akbulut ile hal esnafları Orhan Bekçi ve Kenan Metin, mevcut halin fiziki şartlarının ticaret hacmini karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek sorunların yerinde incelenmesini istedi. Bafra Hal Derneği Başkanı İskender Akbulut, 1980'li yıllarda hizmete giren halin zamanla artan ticaret hacmi karşısında yetersiz kaldığını söyledi. Geçmiş yıllarda bazı dükkanlar arasında geçişler açıldığını ve bu uygulamanın dönemin yetkililerinin bilgisi dahilinde yapıldığını ileri süren Akbulut, geçişlerin kapatılmasının esnafın çalışma koşullarını zorlaştıracağını ifade etti.

Yeni hal yeri konusunda yürütülen çalışmaları önemsediklerini belirten Akbulut, kalıcı çözümün modern ve geniş bir hal olduğunu vurguladı. Yeni hal tamamlanıncaya kadar mevcut kullanım düzeninin korunmasını isteyen Akbulut, yaşanacak aksaklıkların üreticiyi de olumsuz etkileyebileceğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Esnaf ayrıca ortak su hatları, su oluklarının temizliği ve bazı iş yerlerinde yaşandığı belirtilen su sızıntılarının giderilmesini talep etti. Hal dışında gerçekleştirilen ürün satışları ve depolama faaliyetlerine yönelik denetimlerin artırılmasını isteyen esnaf, Bafra'da yetiştirilen sebze ve meyvelerin yerel marketler ile işletmeler tarafından daha fazla tercih edilmesinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hal esnafının ortak talebi, yeni ve modern hal projesinin hayata geçirilmesi, bu süreçte ise dükkanlar arasındaki geçişlerin ve mevcut kullanım düzeninin korunması oldu. Esnaf, yeni hal yapılana kadar çalışma şartlarını zorlaştırmayacak geçici bir çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı