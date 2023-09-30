Samsun, 2050'de Sıfır Karbon Salınımı Hedefine Ulaşmayı Amaçlıyor

SAMSUN, 2050 yılında sıfır karbon salınımı hedefine ulaşarak Türkiye'de öncü olmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin çevre dostu projelere verdiği önemi vurgulayarak, Tüm alanlarda karbon salınımını sıfırlayacağız dedi.Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN işbirliğiyle yürütülen Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi, Elektrikli Otobüs, Güneş Enerjisi Santrali (GES) gibi yatırımlarla Samsun'un karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Samsun'da gerçekleştirilen bu çevre dostu projelerle birlikte şehirdeki trafik sorunları da azaldı. Araçların dur-kalk oranının düşmesi, trafikte geçirilen sürenin azalmasıyla birlikte karbon salınımı da belirgin bir şekilde azaldı. Ayrıca, Türkiye'de ilk kez ultra hızlı şarj özelliğine sahip lityum pilli elektrikli otobüsler Samsun'a kazandırıldı. Bu adım, elektrikli ulaşımın yaygınlaştırılmasında önemli bir adım olarak kaydedildi.

Samsun'un doğal zenginliklerine sahip olması, tarımsal alanda lider olma potansiyeli ve çevreye duyarlılık, şehri sıfır karbon hedefine ulaştırmak için önemli bir temel oluşturuyor. Başkan Demir'in liderliğindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu vizyonu gerçekleştirmek için çeşitli sektörlerdeki paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede, Samsun sadece Türkiye'de değil, global düzeyde bir çevre lideri olma yolunda ilerliyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilgi ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak akıllı bir belediye olmanın yanı sıra çevreye de olumlu katkı sağlıyoruz. Elektrikli otobüslerimizle karbon salınımını düşürüyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye konuştu.

Samsun, tarımsal alanda da öncü olması gerektiğini vurgulayan Başkan Demir, İki alüvyon ovasının Samsun'da olduğunu göz önünde bulundurarak doğayı ve çevreyi koruma sorumluluğumuz var. Bu kapsamda, 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirme hedefimizi sürdürüyoruz. Tüm yatırımlarımızı bu amaca göre şekillendiriyoruz dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirten Başkan Demir, kendi enerjisini üreten, çevreyi kirletmeyen akıllı yapılar inşa ettiklerini de ifade etti.