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Salihli'de zeytin üreticilerine kritik uyarı

Salihli'de zeytin üreticilerine kritik uyarı
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Manisa Salihli'deki Tarım Müdürlüğü, zeytin üreticilerini Zeytin Kabuklubiti zararlısına karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyardı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeşil sofralık zeytin üreticilerini Zeytin Kabuklubiti zararlısına karşı uyardı. Üreticiler arasında "benek" olarak da bilinen zararlıyla mücadele döneminin başladığı belirtilerek, gerekli ilaçlamaların zamanında yapılması istendi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, özellikle Domat, Edremit ve Eşek Zeytini çeşitlerinde zarar oluşturan Zeytin Kabuklubiti'nin ürün kalitesini ve verimini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Üreticilerin, yeşil sofralık zeytin bahçelerinde zararlıya karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak mücadele etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin hem ürün kaybı yaşamamaları hem de kaliteli ürün elde edebilmeleri için mücadeleyi tavsiye edilen dönemde gerçekleştirmelerini istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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