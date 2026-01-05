Sakarya'da kadın girişimcinin ürettiği taşınabilir evler 17 ülkenin yolunu tutuyor

Sakarya'da kadın girişimcinin ürettiği tekerlekli taşınabilir evler 17 ülkeye ihraç ediliyor.

Kentte daha önce inşaat sektöründe çalışan 44 yaşındaki Gül Korkmaz, salgın döneminde talebin artmasıyla O2 belgeli (trafiğe çıkış belgesi) taşınabilir evlerin (tiny house) üretimine başladı.

Erenler ilçesinde 27 kişinin istihdam edildiği fabrikada imal edilen tekerlekli evler, modern ve fonksiyonel tasarımlarıyla yurt dışından yoğun talep görüyor.

Ortalama 27 metrekarelik bu evler, İngiltere ve İrlanda ağırlıklı olmak üzere Asya ve Avrupa kıtalarındaki 17 ülkeye satılıyor.

"Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde bilinir olduk"

Gül Korkmaz, AA muhabirine, firmasının, Kovid-19 süreci ve sonrasında izole konaklama ve tatil anlayışıyla oluşan talepleri karşılamak için üretimi artırdığını belirtti.

Avrupa ve Asya'da 17 ülkeye hizmet verdiklerini, bu evlerin her kesime hitap ettiğini anlatan Korkmaz, Avrupa'da konut sıkıntısının artmasıyla yoğun talep aldıklarını söyledi.

Korkmaz, Avrupa'da gençlerin 18 yaş itibarıyla evlerinden ayrılması nedeniyle yaşanan konut krizine "tiny house"ların çözüm olarak görüldüğünü, İngiltere, Slovenya ve Almanya'dan yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "En çok İngiltere ve İrlanda'dan talep var. 17 ülkeye ihracat başarısına çok çalışarak ulaştık. Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde bilinir olduk." diye konuştu.

Evlerin boyutlarının 6 ila 10 metre arasında olduğunu, müşterinin talepleri doğrultusunda üretim de yaptıklarını ifade eden Korkmaz, 30'a yakın model ürettiklerini, ayrıca müşteri bazlı üretimde de 30 çeşit oluşturduklarını kaydetti.

İç dizaynı da isteğe göre şekillendirdiklerini anlatan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir evin içerisinde ne varsa yaklaşık 27 metrekare alanda da o var. Parklara, karavan parklara, bahçenize, yüzde 5 imarlı alanlara koyabiliyorsunuz. Bir karavan gibi sürekli dolaşabileceğiniz bir ürün değil. Bu dört mevsim yaşayabileceğiniz bir ev. Türkiye'de durulma olsa da yine talep artmaya başladı. Avrupa net bir şekilde ev ihtiyacı olarak kullanıyor, Türkiye'de ise ikinci ev diyebiliriz. Bağ, bahçe, tatil ve hizmet sektörlerinde kullanılıyor. Aylık üretimimiz 30 ila 50 arası. Şu an biraz daha düşük. 2022 ila 2024'te aylık 100 adet ihracat yaptığımız oluyordu. İhracatta şu an 17 ülkeyi bulduk."

"Kadın olarak bu işin artıları da çok oldu"

Korkmaz, bir kadın olarak evin nasıl ve ne tür ihtiyaçlara sahip olduğunu bildiği için üretimde bunun avantajını yaşadığını, bu yapılarda çok güzel kullanım alanları oluşturduklarını vurguladı.

Sektörde zor zamanlar da yaşadığını dile getiren Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın olarak bu işin artıları da çok oldu. Kadın olduğum için seviye atladım her seferinde. Ürünü çok iyi tanıyor ve ona göre alan kullanıyordum. Malzemeleri tamamen Avrupa standartlarında üretiyoruz. İlk başladığımızda Hollanda'dan bir ekiple çalıştık. Bunun da artısı oldu. Atılımım da Polonya'da bir ürün görmüştüm, ilk ona bakarak dizayn etmiştim. Fuara katıldım. O zamanın Valisi Çetin Oktay Kaldırım da bize çok büyük destek verdi sağ olsun. Sektörü tanıdık, çok kişiye istihdam verdik. Sektör de kendini geliştirdi ve yeni pazarlar açıldı. İnşallah bu ürünü daha iyi tanıtırız ve insanlar bu küçük alanda ne kadar büyük bir yaşam olduğunu fark edebilir."