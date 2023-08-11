Sakarya'da Muhtarın Girişimiyle Açılan Tekstil Atölyesi 12 Kadına İstihdam Sağladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde muhtarın girişimiyle açılan tekstil atölyesi, 12 kadına gelir kapısı oldu. Atölyede dikiş kurs bitirme sertifikalı kadınlara istihdam sağlanırken, firmanın talebiyle kapasitenin üç katına çıkarılması için hazırlıklar başladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde muhtarın girişimiyle açılan tekstil atölyesi, 12 kadına gelir kapısı oldu.

İlçenin kırsal kesimindeki Hürriyet Mahallesi'nin muhtarı Cumhur Özkan'ın girişimiyle açılan atölye için bir firmayla anlaşma sağlandı.

Dikiş kurs bitirme sertifikalı 12 kadına istihdamın sağlandığı atölyede, firmanın talebiyle kapasitenin üç katına çıkarılması için hazırlıklar başladı.

Özkan, gazetecilere, atölye fikrinin mahalledeki kadınlardan geldiğini söyledi.

Mahallede iş imkanı oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini belirten Özkan, dikiş eğitimi sertifikalı kadınların hem maaş alabilmesi hem de sigortalı olması adına atölyeyi kurduklarını kaydetti.

Özkan, ilk etapta 12 kadının istihdam edildiğini dile getirerek, "Özel bir firmayla anlaşarak ürünlerini hazırlıyoruz. Bu ürünler de ulusal firmalara satılıyor. Firma bizden kapasitenin üç katına çıkarılmasını talep etti. Biz de atölyemizde çalışacak kadın sayısını üç katına çıkararak daha çok mahalle sakinimizin ev ekonomilerine katkı yapmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Usta öğretici ve atölye sorumlusu Şule Bakan da Halk Eğitim Merkezinde dikiş eğitimi alan kadınları tercih ettiklerini belirterek, sertifikalı kursiyerlerin bu istihdamdan faydalanma imkanı bulduğunu anlattı.

Atölyenin en yaşlı çalışanı 54 yaşındaki Aynur Manav da 3 yıl Halk Eğitimi Merkezinde kurs aldığını dile getirerek, atölyede çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Atölyenin en genç çalışanı 20 yaşındaki Elif Haldızoğlu ise elde ettiği gelirle düğün hazırlığı yapacağını anlattı.