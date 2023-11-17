Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ'nün ziraat öğrencilerini ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ'nün ziraat öğrencilerini ağırlayarak dünyada model olan tarımsal kalkınma projeleriyle geleceğin tarım öncülerine ilham oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 100 öğrenci, şehirdeki tarımsal projeleri tek tek incelemek üzere geziye çıktı. Büyükşehir Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü'nün misafiri olan geleceğin tarım öncüleri Melen Botanik Vadisi, Acarlar Longozu, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi ve Fidan AŞ'yi dolaşarak detaylı bir inceleme yaptı. Jeotermal ısıtmalı tam otomasyona sahip yeni nesil topraksız tarım serası Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni büyük bir merakla inceleyen öğrenciler 53 bin metrekarelik alanda yıl boyu süren üretim aşamalarını izledi. Tozlaşmanın bambus arılarıyla sağlandığı, dünyada ilk olan bazı teknolojilerin kullanıldığı seraya hayran kalan gençler, önemli notlar çıkardı. Daha sonra kuzeydeki Melen Botanik Vadisi'ne ulaşan kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kedi otu ve defne çayı gibi 20 çeşit bitkinin üretim sahasını adım adım dolaştı. 3 milyondan fazla bitkinin hasat edildiği tarım cennetinde dolaşan gençler, büyükşehrin uzman ekiplerinden bilgi aldı. Günün son bölümünde Büyükşehir'in tarım merkezi olan Fidan AŞ'yi ziyaret eden öğrenciler, burada yetiştirilen ağaçlar, dış mekan süs bitkileri ve diğer hasat ürünleriyle ilgili bilgiler alırken Sakarya genelinde yapılan çalışmaların detaylarına göz attı. - SAKARYA