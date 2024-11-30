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Sahte Alkol Tehlikesi: Yılda 500 Kişi Hayatını Kaybediyor

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte alkol sorununa dikkat çekerek, her yıl ortalama 500 kişinin bu nedenle yaşamını yitirdiğini ve devletin 10 milyar TL vergi kaybı yaşadığını belirtti. Yılbaşı öncesinde artan sahte alkol vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

Palandöken: "Yılda ortalama 500 kişi sahte alkolden ölüyor"

"Son 10 yılda 15 milyon litre kaçak-sahte içki ele geçirildi"

"Kaçak içkiden devletin yıllık 10 milyar TL vergi kaybı var"

"Daha yılbaşı gelmeden kaçak alkol vakaları başladı"

ANKARA - Daha yılbaşı gelmeden piyasaya sürülen sahte alkol yüzünden zehirlenme vakalarının duyulmaya başladığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıl yaklaşıyor, dolayısıyla alkollü içeceklerde sahtecilik de insan ölümlerini artırıyor. Ancak normal zamanlarda da maalesef bu sahtecilikler yapılmakta, fakat medyaya pek yansımamaktadır. Netice itibarıyla bu toplu ölümler, etil alkolün serbestçe piyasada ya da internet üzerinden alınması gibi durumlar hem insan sağlığını hem de devletin önemli gelir kaynaklarını olumsuz etkiliyor. Yılda 10 milyar TL vergi kaybı yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, insan sağlığını hiçe sayanların bir sonucudur. Etil alkolün kolay erişilebilir yerlerde bulunması ve tariflerinin paylaşılması, insanları adeta kimyager gibi bu işi evlerinde yapmaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 7 kişinin kaçak alkolden zehirlendiği ortaya çıktı" dedi.

Yeni yıla sayılı günler kala sahte alkol konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke genelinde emniyet güçleri tarafından yapılan denetimlerde son 10 yılda yaklaşık 15 milyon litre sahte içki ele geçirildi. Sahte alkolün sonucu körlük, sakatlık veya ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle devletin, sanayide kullanılan etil alkolün kimlere verildiğini bir takip sistemiyle kontrol etmesi gerekiyor. Şayet bu ürünlerin şişelenip piyasaya sürülmesi gibi durumlar engellenmediği ve suçlular ciddi şekilde cezalandırılmadığı sürece, insan ölümleri artmaya devam edecektir. Yılda ortalama 500 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği bir süreç yaşanıyor. Bunun dışında tedaviyle kurtulan veya hiç tespit edilemeyen vakalar da mevcut. Sahte alkolle mücadelede etil alkolün piyasadaki teminini zorlaştırmak en önemli adımdır. İkinci olarak, devletin vergi kaybını önlemek için yüksek alkollü içki vergilerinin bu durumdaki etkisinin de göz ardı edilmemesi gerekir. İnsanların alkol tüketimini tamamen engelleyemediğimizde, fiyatların yükselmesi bu ölümcül vakalara zemin hazırlamaktadır" diye konuştu.

"Odalar ve meslek kuruluşları etkin rol almalı"

İnsan sağlığını hiçe sayanlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "En önemli mesele, insanların sağlığıdır. Kontrollü bir şekilde bandrollü ürünlerin, belirlenmiş ve satış izni verilmiş noktalardan temin edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca odalar ve meslek kuruluşlarının bu konuda daha etkin rol alması gerekir. İçki satışı yapılan noktalarda ciddi denetimler yapılmalı, oda kaydı ve gerekli belgeler talep edilerek bu noktalar ruhsatlandırılmalıdır. Bu önlemler, ölümlü vakaların önüne geçilmesi için en etkili yöntemlerden biridir. Bununla birlikte, insan sağlığını hiçe sayanlara çok ağır cezalar verilerek bu tür olayların kökünden kaldırılması şarttır. Ailelerin ve canların zarar görmesine, memlekette vergi kaybının sürmesine artık bir son verilmelidir" şeklinde konuştu.

Sahte Alkol Tehlikesi: Yılda 500 Kişi Hayatını Kaybediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER MELİH DEMİRBAŞ - Ekonomi
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